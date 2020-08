„Müssen schon einen Sahnetag hinkriegen“

Welche Taktik geben Sie aus, um als Sieger vom Platz zu gehen?

Ufuk Basdas: Wir wollen sauber spielen, gut gegen den Ball arbeiten und die Partie nicht zum klassischen Pokalkampf werden lassen. Auch wenn es eine bekannte Fußballweisheit ist: In einem Endspiel ist immer alles möglich. Darauf werden wir uns auch vorbereiten. Peckelsheim wird uns definitiv alles abverlangen. Grundsätzlich sollten wir hoch konzentriert in jedes Spiel gehen. Sport sollte immer mit Respekt zu tun haben, weil er sonst keinen Sinn macht.

Matthias Rebmann: Zur Taktik will ich nicht so viel verraten. Aber natürlich müssen wir gegen die in der Offensive sehr stark besetzten Nieheimer in der Defensive absolut konsequent gegen den Mann und den Ball arbeiten. Das wird ein Schlüssel sein. „Unser Ziel ist es, ein gutes Spiel abzuliefern und uns Selbstvertrauen für die Saison zu holen“, sagt Peckelsheims Coach Matthias Rebmann. Die Gastgeber stehen erstmals im Pokalfinale der Senioren. Foto: Oliver Temme

Wer fehlt?

Basdas: Auf jeden Fall wird Dirk Büsse fehlen. Er hat muskuläre Probleme und da wollen wir mit Blick auf die Saison nichts riskieren. Es wäre ärgerlich, wenn er dann zum Auftakt fehlen würde. Auch wenn man ein solches Spiel wie das Finale immer machen will.

Rebmann: Bei uns ist einiges in der Schwebe. Jonas Riepe, Jan Michels und Dominik Varlemann, der im Urlaub weilt, fallen definitiv aus. Jonas kann nach seinem Kapselriss im Sprunggelenk frühestens in zwei Wochen wieder mit Joggen beginnen.

Wer ist angeschlagen?

Basdas: Angeschlagene Spieler haben wir eigentlich nicht. Bis auf ein paar kleine Wehwehchen, die es aber immer gibt, sind alle fit.

Rebmann: Angeschlagen sind Timo Koch, Nils Melcher, Joachim Gievers und Toni Schön. Ich hoffe, dass zumindest drei von ihnen wieder dabei sein können.

Herr Rebmann, was schätzen Sie am FC Nieheim am meisten?

Rebmann: Der FC Nieheim hat sehr gute Einzelspieler auf dem Platz und hat es in den beiden vergangenen Jahren auch sehr gut hinbekommen, als Mannschaft aufzutreten. Das war davor nicht immer der Fall. So wie ich es in den vergangenen beiden Jahren verfolgt habe, gibt es eine gute Harmonie in der Mannschaft, die auch Grundlage für den Aufstieg in die Landesliga war. Was auch auffällig ist, ist das sehr hohe Tempo im Spiel nach vorne.

Herr Basdas, was schätzen Sie am FC Peckelsheim/Eissen/Löwen am meisten?

Basdas: Dass der Verein mit seinen kleinen Mitteln jahrelang in der Bezirksliga dabei ist. Trainer Matthias Rebmann leistet gute Arbeit. So wie ich das Team in meinen Jahren in Nieheim kennengelernt habe, ist es immer ein unangenehmer Gegner. Man muss die Basics an den Tag legen, um ihn zu bezwingen: Laufen und das Spiel ohne Ball sind enorm wichtig.

Auf wen muss Ihre Mannschaft am meisten achten?

Basdas: Peckelsheim kommt über das Kollektiv. Wille, Einsatz und diese Dinge machen die Mannschaft stark. Gegen eine kollektiv starke Mannschaft zu spielen, ist enorm schwierig, aber wir wollen das mit unseren Mitteln und Stärken erfolgreich machen.

Rebmann: Nieheim ist gespickt mit sehr guten Einzelspielern, da könnte ich jeden nennen. Zum Beispiel Tobias Puhl, der in der dritten Liga gespielt hat. Oder Roland Sitnikov, der mir immer imponiert mit seinen Läufen auf der rechten Seite. Die Stärke des FC ist, dass er als Mannschaft auftritt. Generell ist das gesamte Tempo im Spiel sehr hoch. Nieheim ist der Topfavorit und wir müssen schon einen Sahnetag hinkriegen.

Wie waren die letzten Aufeinandertreffen in der Bezirksliga?

Basdas: Einmal haben wir relativ hoch gewonnen. Im vergangenen Winter haben wir auch ein Freundschaftsspiel gegeneinander bestritten. Davor war es nicht ganz einfach, besonders auf dem Aschenplatz in Eissen. Nach unserem dortigen knappen 1:0-Sieg im Herbst 2018 war es auch so, dass wir den Rhythmus gefunden und bis zum Landesliga-Aufstieg nicht verloren haben. Das Spiel hat uns zusammengeschweißt und gezeigt, dass man Fußball auch arbeiten muss.

Rebmann: Die Partie habe ich auch noch gut in Erinnerung. Bis kurz vor Schluss stand es 0:0, sogar mit Chancen für uns. Wenn das Spiel anders ausgegangen wäre, hätte es für Nieheim schwieriger werden können in Sachen Aufstieg. Für uns ist die Erinnerung an die Begegnung auch noch einmal ein Ansporn, wie wir es im Kreispokalfinale machen können.

Wie passt die Partie in die Vorbereitung auf die neue Saison?

Basdas: Wir wollten ohnehin diesen Sommer ein Freundschaftsspiel gegen Peckelsheim machen. Das hat nicht geklappt. So ist es eine Woche vor dem Saisonstart ein Spiel unter Wettkampfbedingungen. Das ist gut, weil Fußball auch eine Kopfsache ist und man da auch etwas für die Psyche des Teams machen kann. Es geht um etwas. Wir sind etwas mehr unter Druck, auch aufgrund der Verstärkungen, die wir verpflichtet haben. Diesen Druck sollten wir versuchen, auszublenden und einfach Spaß an der Sache haben. Ziel ist es, anders als im Halbfinale gegen Dringenberg unsere Torchancen besser zu nutzen.

Rebmann: Wir wollten natürlich unbedingt ins Endspiel. Daher mussten wir die Vorbereitung etwas anders gestalten, als ich es geplant hatte. Ob es sich auf die Saison auswirkt, wird man sehen. Wenn wir das Finale gut gestalten können, kann es einen Motivationsschub für die Saison geben.

Herr Basdas, geht es nach dem Landesliga-Aufstieg, dem Kreispokalsieg 2018/2019 und einer guten ersten Landesliga-Serie 2019/2020 so erfolgreich weiter für den FC Nieheim?

Basdas: Klar versuchen wir, weiter erfolgreich Fußball zu spielen. Maßstab sind so ein bisschen die letzten Spiele der vergangenen Hinrunde, in der wir eine gute Phase hatten.

Herr Rebmann, Sie stehen mit dem FC Peckelsheim/Eissen/Löwen erstmals im Kreispokal-Endspiel im Seniorenbereich. Muss man da noch einen Spieler besonders motivieren?

Rebmann: Nein, es sind alle heiß auf die Partie. Und dann noch auf eigenem Platz. Da brauchen wir keine extra Motivation. Trotzdem wird es vor dem Spiel ein paar markige Worte geben.

Wie lautet Ihr Tipp?

Basdas: Oh, ich war noch nie gut darin, Tipps zu geben. Deshalb mache ich es auch nicht. Wir wollend den Pokal verteidigen. Ich hoffe, dass es ein faires und gutes Spiel wird und dass sich keiner verletzt vor Saisonbeginn. Wir fahren nach Peckelsheim, um das Spiel zu gewinnen. Es soll die bessere Mannschaft gewinnen, die mehr investiert.

Rebmann: Auch ich tippe eigentlich nie. Unser Ziel ist es, ein gutes Spiel abzuliefern und uns Selbstvertrauen für die Saison zu holen. Es ist doch klar: Wer im Endspiel steht, der möchte es auch gewinnen.