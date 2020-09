Borgentreich (WB). Der Eckball kommt gut herein, Robin Fögen steigt hoch und köpft zum 1:0 ein. In seinem ersten Bezirksligaspiel brachte der 19-Jährige den VfR gestern gegen den FC Blau-Weiß Weser mit 1:0 in Front (11.). Neun Minuten später erhöhte Niklas Mertens auf 2:0. Beim Abpfiff hieß es 4:0 für die Gastgeber.

Von Günter Sarrazin