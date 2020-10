„Statt Schiri-Turnierbeim Clubrun starten“

Auch sei der Clubrun eine Möglichkeit, um die Kasse der Schiedsrichtervereinigung etwas aufzubessern, berichtet der 55-jährige Familienvater. „Der Sportfachhandel Intersport stockt das Startgeld der Teilnehmer auf und überweist den Betrag an die jeweiligen Vereine der Läufer. In unserem Fall an unsere Schirivereinigung“, hofft Eickmeier, dass viele Referees mitmachen. Auch alle Vereine und Sportler des Kreises Höxter seien zur Teilnahme eingeladen, ergänzt der Bezirksliga-Schiedsrichter.

Beim Clubrun handelt es sich um einen so genannten virtuellen Lauf. Jeder Teilnehmer gibt seine Startzeit über eine App des Veranstalters ein. „Am Tag der Deutschen Einheit kann man zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr abends eine vorab gewählte Distanz laufen“, berichten die Organisatoren. Folgende Distanzen stehen zur Auswahl: zwei Kilometer, fünf Kilometer, zehn Kilometer, Halbmarathon, Marathon und Sky is the limit. Bei letzterer Distanz können in der genannten Zeit so viele Kilometer am Stück gelaufen werden wie möglich.

Die Teilnahme ist für Jugendliche bis 16 Jahre kostenlos. 16- bis 18-Jährige zahlen drei Euro, ab 18 Jahre sind es fünf Euro. Die Anmeldung erfolgt unter https://run.intersport.de/clubrun/. „Am 3. Oktober kann man in der App die Schiedsrichtervereinigung als Spendenempfänger auswählen“, ergänzt Ansgar Eickmeier. Er selbst wird einen Fünf-Kilometer-Lauf rund um seinen Heimatort Hohenwepel absolvieren.

Das 43. Oktoberwochen-Schiedsrichterturnier sollte am 10. Oktober ausgetragen werden. Wegen der Corona-Pandemie ist die Warburger Oktoberwoche bekanntlich abgesagt. „Auf das Turnier mit Mannschaften aus mehreren Bundesländern haben wir uns alle immer schon weit im Voraus gefreut“, hoffen die Unparteiischen, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden kann.