Scherfede (WB). „Ich freue mich“, sagt Trainer Thomas Hoffmann. Nach dem ersten Saisonsieg will er mit der SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen II in der Fußball-Kreisliga B Gruppe 2 vom zehnten Tabellenplatz in einstellige Regionen vorrücken. Das 2:1 gegen die SG Borgholz/Natzungen/Manrode soll weiteren Auftrieb geben.

Von Astrid E. Hoffmann