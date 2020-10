Pokal:Auslosung am15. November

„Wir setzen den Pokalwettbewerb erst im kommenden Jahr fort, um die Entwicklung der Corona-Pandemie abzuwarten“, hatte Attelmann schon während der Arbeitstagung des Sportkreises Höxter am 6. August in Dringenberg mitgeteilt. Die Ansetzung der Spiele an Donnerstagen (statt freitags) entspricht dem Wunsch von allerhand Vereinen.

Die Halbfinals sollen am Donnerstag, 6. Mai, folgen. Das Endspiel ist für Mittwoch, 2. Juni, in Körbecke terminiert. „Wir hoffen, dass wir die komplette Saison und den kompletten Pokalwettbewerb austragen können“, so Attelmann.

Diese Vereine stehen im Achtelfinale: SV Dringenberg, SG Bellersen/Aa-Nethetal, TuS Lüchtringen, Spvg Brakel, TSC Steinheim, SV Germania Bredenborn, SV Bonenburg, TuS Bad Driburg, VfR Borgentreich, SV Alhausen/Pömbsen/Reelsen, SV Fürstenau/Bödexen, SV Höxter, SG Erkeln/Hembsen, FC Nieheim, SV Steinheim, FC Germete/Wormeln.