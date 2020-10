Damen-NRW-Liga

DJK Adler Brakel – TTF Bönen 5:7. Das ist die dritte 5:7-Niederlage der Adlerinnen in Folge. Bis zum Stand von 5:5 konnten Patricia Nitzsche (3), Claudia Schäfers und Silvia van Gorp im Heimspiel gegen Bönen punkten. „Da waren wir uns eigentlich sicher, dass es für einen Zähler reichen wird. Leider fehlt Lea Litschke derzeit das nötige Selbstbewusstsein, um die entscheidenden Spiele siegreich zu entscheiden. Somit stehen wir mit leeren Händen dar“, resümiert Schäfers enttäuscht. „Das ist zwar sehr ärgerlich, jedoch sind wir mit Platz sechs noch voll im Soll“, so Schäfers mit Blick auf die Tabelle.

TTV GW Daseburg – TTC Steele 1:11. „Wir müssen uns in den kommenden Spielen steigern. Besonders in den knappen Situationen eines Einzels sind wir derzeit zu schwach“, erläutert Gaby Daly die klare Niederlage. Sie erspielte den Ehrenpunkt. Pech hatte Celine Dierkes, die zwei Einzel im Entscheidungssatz verlor. Besonders gegen die Spitzenspielerin der Gegnerinnen aus Essen hatte sie zahlreiche Chancen, musste sich schlussendlich jedoch mit 11:13 geschlagen geben. Mit 1:9-Punkten belegen die Grün-Weißen nun den vorletzten, zehnten Rang.

Herren-Verbandsliga

1. TTC Münster – SV Menne 8:4. „Den Ausfall von Jens Wiegand konnten wir erneut nicht kompensieren“, resümiert Mennes Teamchef Michael Koch. Boris Sittig, Romeo Solfato, Leon Geminger und Koch gestalteten das obere und das mittlere Paarkreuz ausgeglichen und punkteten jeweils einmal. „Mit 0:4 im unteren Paarkreuz haben wir jedoch die Chancen auf einen Punkt verspielt“, nennt Koch die Gründe für die dritte Saisonniederlage, nach der sich die Herren aus der Warburger Börde auf Rang acht wiederfinden. „Im kommenden Spiel gegen Petershagen/Friedewalde können wir wieder auf Jens Wiegand zurückgreifen. Da erhoffen wir uns einiges“, blickt Koch voraus.

Herren-Landesliga

TTC Rödinghausen – SV Bergheim 9:3 . „Das Ergebnis ist in dieser Höhe natürlich enttäuschend, zumal wir in guter Besetzung angetreten sind“, sagte Jakob Nöltker. „Viele knappe Sätze gingen auf das Konto des TTC Rödinghausen, so dass unsere Chancen oft ungenutzt blieben“, führte der Bergheimer Kapitän aus. Die Punkte für den SVB erspielten Maik Huebner, Marco Pucker und Marc Böcker. Hingegen blieben Jonas Thorenmeier, Jakob Nöltker und Sebastian Thomalla sieglos.