VfR Borgentreich – TuS WE Lügde 0:3 (0:0). Etwas verhalten gestartet, dann allerhand Chancen erspielt und nicht genutzt. Nach der Pause kalt erwischt und nicht mehr ins Spiel gekommen. So lässt sich die Niederlage des VfR im Steno zusammenfassen. „Wir haben es verpasst, in der ersten Hälfte das 1:0 zu machen“, hadert Sportdirektor Thomas Schulte.

„Kommt, jetzt sind wir wach“, rief VfR-Trainer Christopher Brand nach einer guten Aktion in der siebten Minute. In der Tat nahm die Mannschaft Fahrt auf und bekam mit schnellen Angriffen Oberwasser. Die besten Möglichkeiten – einen Kopfball von Marius Robrecht (10.) und einen Freistoß von Tobias Cloidt (25.) – wehrte Gästekeeper Felix Wessel gekonnt ab. Hinzu kamen Distanzschüsse von Niklas Mertens (15./17.), Jonas Güthoff (28.) und Cloidt (30.). Ein Tor wollte jedoch nicht gelingen. „Die letzte Konsequenz im Abschluss hat gefehlt“, erklärt Schulte und ergänzt: „Gegen einen solchen Gegner muss man zuhause drei Punkte holen. Nach dem 0:1 aber war der Ofen aus.“

Hinzu kam, dass Abwehrspieler Robin Fögen verletzt und mit Gelb-Rot vom Platz musste (67.). „Es war eine strittige Situation, da Stürmer und Verteidiger zum Ball gegangen sind“, so Schulte.

Die Tore: 0:1 Dennis Faße (49. Minute), 0:2/0:3 Tim-Christopher Dachrodt (81. und 89.).

FC Blau-Weiß Weser – TuS Lipperreihe 0:2 (0:1) . „Der Sieg der Gäste ist aufgrund der ersten Hälfte verdient. Da waren wir viel zu passiv“, analysiert Wesers Trainer Marcus Menzel. Aus Sicht seiner Elf fielen die Tore zu einem jeweils unglücklichen Zeitpunkt, nämlich kurz vor und nach der Pause. Beide Male netzte Furkan Kücük ein (40./48.). „Wir hatten uns in der Halbzeit vorgenommen, wieder aktiver zu spielen und hatten dann auch mehr vom Spiel“, beschreibt Menzel. Auch Chancen waren da: Ein Tor von Benjamin Koch wurde aberkannt. „Das war kein Abseits“, so Menzel zum nicht gegebenen 1:2. Koch hatte noch eine weitere Möglichkeit. In der ersten Hälfte hätte Noah Mönkemeier das 1:0 machen können.

Spvg Brakel II – TSV Oerlinghausen 1:11 (0:3). „Wir waren dem Gegner in allen Belangen unterlegen. Das muss man einfach so sachlich anerkennen. Oerlinghausen hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, resümiert Brakels Trainer Norbert Dölitzsch, der diesmal zumindest eine besser besetzte Auswechselbank hatte. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit musste sein Team am Ende erneut eine zweistellige Niederlage hinnehmen. „Über 90 Minuten ist der Unterschied einfach zu groß“, so Dölitzsch. Den Ehrentreffer erzielte Kai Fähnrich in der 69. Minute mit einem unhaltbaren Flachschuss aus 18 Metern zum zwischenzeitlichen 1:5.