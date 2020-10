FC Peckelsheim/Eissen/Löwen – SV Dringenberg 3:3 (0:2). Als der SVD nach 55 Minuten mit 3:0 vorn lag, glaubte wohl niemand mehr an ein solches Endergebnis. Schon nach den ersten 45 Minuten hätten die Gäste deutlicher als nur mit 2:0 führen müssen. Zunächst scheiterten Daniel Neumann mit einem Schuss aus der Distanz (4.) und Viktor Schmidt nach Vorlage von Florian Steinig aus wenigen Metern (14.). Doch gleich der nächste Angriff sollte sitzen: Lukas Schöttler legte einen starken Flugball direkt mit dem Kopf auf Patrick Stiewe ab, der nur noch einschieben musste (15.). Schmidt verpasste das 2:0, als er nur den Pfosten traf (37.). Doch noch vor der Pause sollte der überfällige zweite Treffer fallen: Thomas Rex tauchte an alter Wirkungsstätte völlig frei im Strafraum auf und schob flach ein (41.). Erst Stiewe aus 25 Metern, dann Rex per Kopf aus vier Metern konnten vor der Pause nicht weiter nachlegen. „Für die gute erste Hälfte können wir uns am Ende nichts kaufen“, sagte SVD-Coach Sven Schmidt nach der Partie.

Fanneh gleicht aus

Denn ab der 60. Minute nahm das Spiel einen unerwarteten Verlauf. Dringenberg führte zu diesem Zeitpunkt nach einem Frederkind-Kracher mit 3:0 (55.). Doch dann kam PEL zurück. Erst durch Max Jonietz (62.), dann verkürzte Dominik Varlemann per Kopf auf 2:3 (70.). Und plötzlich war Peckelsheim wieder voll dabei. Es kam wie es kommen musste: Die Gäste wurden in der 88. Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Paboy Fanneh für die vielen ausgelassenen Chancen mit dem 3:3-Endstand bestraft. „Wir haben eine richtig gute Mentalität gezeigt und nach dem 0:3 nicht aufgesteckt. Aber wir hatten natürlich auch Glück, dass Dringenberg nicht schon höher geführt hat. Ich kann der Mannschaft am Ende nur ein absolutes Lob aussprechen“, resümierte PEL-Trainer Matthias Rebmann. „Wir haben nach dem 3:0 die Zweikämpfe viel zu lässig angenommen und einfach die Tore nicht gemacht“, formulierte Schmidt.

TSC Steinheim – SV Höxter 0:4 (0:1). „Die Niederlage ist verdient, aber etwas zu deutlich ausgefallen. Wir waren einfach nur schlecht und konnten die Ausfälle in der Defensive nicht auffangen“, sagte TSC-Trainer Rytis Narusevicius. In einem sehr emotionalen Spiel mit zwölf gelben Karten führte der Gast zur Pause verdient mit 1:0 nach einem Kopfballtreffer von Leon Krüger. Auf der anderen Seite hätte Lukas Plat im Eins-Gegen-Eins mit Thore Tölke ein Tor machen müssen (37.). Er scheiterte am Pfosten. Kurz vor der Halbzeit vergab André Schmitt einen Strafstoß (39.). „Wir hätten zur Pause 4:1 oder 5:1 führen müssen. Danach waren wir bis auf ein, zwei Wackler souverän und haben in einer unruhigen Phase das wichtige 2:0 gemacht“, so SVH-Trainer Uwe Beck. Marc Schuster zirkelte den Ball nach 70 Minuten schön ins lange Eck.

Es folgten zwei Tore des Aufsteigers in der Schlussphase. An­dré Schmitt (80.) mit links und Hakob Sahatjian (84.) auf Vorlage von Schmitt sorgten für den klaren Auswärtserfolg.