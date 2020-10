„Für die Zukunft gut aufgestellt“

Dössel (WB). Da sage noch jemand, der Nachwuchs sei nicht bereit, ein Amt zu übernehmen und das Vereinsleben mitzugestalten. Im Tennisclub 1985 Dössel ist das Gegenteil der Fall. Unter dem Titel „Zeig dein Profil“ haben sieben Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren mit drei Mitgliedern des Hauptvorstandes an einer Vereinsberatung mit dem Kreissportbund (KSB) Höxter und dem Westfälischen Tennis-Verband teilgenommen. „Die Jugendlichen müssen von den Erwachsenen persönlich angesprochen und mit ins Boot geholt werden. Das hat der TC Dössel in einem ersten Schritt gemacht“, betont Petra Huppert-Buch. Die stellvertretende Geschäftsführerin des Kreissportbundes Höxter moderierte die dreieinhalbstündige Bestandsaufnahme und Beratung in der Bördehalle.

Von Günter Sarrazin