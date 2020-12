„Wir packen mit an“

„Wir sind sehr froh über diese Hilfe, denn nur so kann endlich einmal ein großes und notwendiges Projekt in Angriff genommen werden“, sagt die Geschäftsführerin Irmgard Altmann. Der Grundriss des Sportheimes hat zehn mal vierzehn Meter, etwas größer ist somit die Dachfläche, die nun erneuert wird. Die Dachdeckerfirma Nitzbon wird damit, so bald es geht, beginnen. Geplant ist eine Sandwicheindeckung, also eine Konstruktion von zwei Stahlblechen oder Aluminium zwischen denen sich eine Dämmschicht befindet. Damit erfolgt die nötige Wärmedämmung. „Das sollte unsere Energiekosten senken“, sagt der Vereinsvorsitzende Robert Block. Was an Eigenleistung gemacht werden kann, dass soll auch gemacht werden. „Da packen wir schon mit an, das meiste wird aber die Fachfirma machen müssen“, weiß Platzwart Hans-Gerd Altmann, dass es beim Abbau der Asbestplatten nicht anders geht.

Vereine sollen wettbewerbsfähig bleiben

„Die Vereine sollen mit dem Geld die Möglichkeit erhalten ihre Sportstätten nachhaltig modernisieren oder sanieren zu können. Auch Um- und Ersatzneubauten von Sportstätten und Sportanlagen werden gefördert. Die Vereine müssen wettbewerbsfähig bleiben“. erklärt dazu die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz. „Nur wenn Sportstätten auf dem neuesten Stand sind, können die Vereine ihre wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft wahrnehmen“, fügt Matthias Goeken (MdL) an.

Etwas mehr Eigenleistung ist aber beim Bau der Boule-Bahn möglich. Aus dem Landesförderprogramm „1000 x 1000 – Anerkennung für den Sportverein“, für das sich der Scherfeder Verein beim Landessportbund beworben hatte, gab es nun die 1000 Euro zum Bau einer Boulebahn. Aus dem Stück Wiese neben dem Hauptsportplatz wird ein Streifen von drei mal 15 Metern hergerichtet. Es werden Rasenkanten gesetzt und die Fläche verfüllt, dann kann vielleicht noch vor Weihnachten die erste Probekugel rollen. „Wir planen den Aufbau einer Boule-Abteilung, da kommt diese Finanzspritze genau richtig. In den offiziellen Spielbetrieb wird es aber erst nächstes Jahr gehen“, erklärt Robert Block.