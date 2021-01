„Herausragendes Ergebnis erzielt“

Mit Annemarie Beine, Nadja Blömeke, Elmar Rieland, Imke Rieland, Tabea Schmidthals, Sophie von Twickel und Helena Wulfhorst (geborene Leifert) haben gleich sieben Reiterinnen und Reiter des gastgebenden Vereins die Prüfung gemeistert. Zudem dürfen sich Anja Frewer vom RV Dalhausen, Lena Thiet vom RV Steinheim, Victoria Lutter vom RV Nethegau Brakel sowie Lucia Neth vom PSV Soodehof Hombressen und Anna Lena Tölle vom RFV Reinhardswald Hombressen aus Hessen neue Trainer C Reiten nennen.

Der Trainer C für den Basissport ist dabei besonders für Reitlehrer geeignet, die in ihren Vereinen vor allem für die Ausbildung von Reiteinsteigern aller Altersstufen und erwachsenen Wiedereinsteigern Unterricht geben möchten. Dabei dürfen die zwölf neuen heimischen Trainer jetzt das vielseitige Grundlagentraining für Pferde und Pferdesportler gestalten.

Lehrgangsleiter Hanno Vreden war voll des Lobes für die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen aus der Region. „Das war eine sehr engagierte Truppe und ein hoch qualitativer Lehrgang, der von Hauptorganisatorin Sophie von Twickel top begleitet wurde. Auch haben wir beim RV Diemeltal super Bedingungen vorgefunden“, lobte er.

Coronabedingt war die Durchführung des Lehrgangs jedoch nicht einfach. Die ständig wechselnden Auflagen erforderten einen hohen Planungsaufwand. Die angesetzte Prüfung fiel in den Lockdown und durfte nur mit einer Ausnahmegenehmigung des Ordnungsamtes und des Pferdesportverbandes durchgeführt werden. Zuvor hatten die Teilnehmer im vergangenen Jahr bereits bestimmte Voraussetzungen für den Trainer-C-Schein erfüllt.

Dazu zählten unter anderem ein Vorbereitungslehrgang, Theorieeinheiten unter der Woche sowie ein Intensivlehrgang an fünf Wochenenden mit Dressur- und Springreiten, Unterrichtserteilung, Geländereiten und weiteren Theorieeinheiten. Die abschließende Prüfung nahmen die Richter Michael Settertobulte, Sylvia von Heeremann und Anette von Hartmann ab, die ebenfalls mehrfach das hohe Niveau des Lehrgangs betonten. „In der abschließenden Prüfung wurde ein herausragendes Ergebnis erzielt. Für ganz besondere Leistungen dürfen sich einige der Teilnehmer im Nachhinein noch über die Gebrüder-Lütke-Westhues-Auszeichnung freuen“, stellte Hanno Vreden heraus.

Er selbst ist Prüfer für Abschlussprüfungen der Berufsreiter an der Deutschen Reitschule in Warendorf und war Landestrainer Vielseitigkeit im Rheinland. Vreden war zudem als Trainer in Brasilien tätig und hat dort einige seiner Schüler bis zu Championaten und Olympischen Spielen geführt.

Die zwölf neuen Reitlehrer aus dem Kreis Höxter waren insbesondere vom Geländetraining angetan. Hanno Vreden verfügt über einen Anhänger mit mobilen Geländehindernissen. So plant der Kreisreiterverband Höxter/Warburg soweit möglich im Frühjahr ein Geländelehrgang bei Vreden.