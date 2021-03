2020 war auch für die Wassersportler ein ruhigeres Jahr, denn durch die Beschränkungen waren Reisen zu weit entfernten Tauchzielen nicht möglich. „Durch Corona sind wir aber nicht so eingeschränkt wie andere Sportarten. Schließlich tragen wir die Masken schon immer, allerdings über Nase und Augen“, nimmt es der erste Vorsitzende mit Humor. Ein Wochenende in Nordhausen am Harz hat stattgefunden, dort geht es sonst öfter vor pro Jahr hin. Im Pandemie-Jahr wurden mehr kleinere Tauchgänge unternommen. Der kleine Verein fördert den aktiven Tauchsport. Schwerpunkte sind dabei umweltfreundliches Tauchen und natürlicher Gewässerschutz.