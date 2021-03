Die Idee der Serie stammt von Ultraläufer Jan-Philipp Struck aus Bönen und nennt sich Ballonathon-Bundesliga. Jedes Team besteht aus 13 Spielern, also elf Akteuren plus zwei Ersatzleuten. Elf Aufgaben müssen jede Woche gelöst werden. Der Lohn sind Tore und Punkte. „Die Challenge lehnt sich an die Fußball-Bundesliga an, hat ansonsten mit Fußball aber nichts zu tun“, erzählt Schalke-Fan Markus Thonemann.