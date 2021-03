Am Samstag, 27. März, also dem Tag es eigentlich geplanten und wegen der Corona-Pandemie auf August verschobenen Diemellaufes, geht es nun auf der Tartanbahn gegen Rassismus. „Wir sind einer der beiden Stützpunktvereine für Integration des Landessportbundes NRW im Kreis Höxter. Da wollten wir uns natürlich auch an dieser Aktion beteiligen“, betont Vorsitzender Helmut Motyl während der Vorstellung in der Diemelaue.