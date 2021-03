Die „Blitze“ halten sich fit

Skaterhockey: Spielerinnen und Spieler des TV Brakel entdecken neue Möglichkeiten, um in Form zu bleiben

Brakel -

Von Niklas Plückebaum

Die Skaterhockeyhallen in Deutschland sind weiterhin geschlossen. So bleibt auch die Halle im Generationenpark in Brakel, die Heimspielstätte des TV Brakel, zu. Davon lassen sich die „Blitze“ aus der Nethestadt allerdings nicht unterkriegen und stellen ihr eigenes individuelles Training auf die Beine. Dabei ist vor allem Kreativität gefragt.