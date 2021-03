„Top motivierte Mitglieder in den Vorständen“

„Herr Branke, Sie sind seit zwei Jahren Vorsitzender des SV Wormelia Wormeln und des FC Germete-Wormeln. Wie ist es möglich, zwei Sportvereine zu führen? Und Jugend-Betreuer sind sie auch noch. Karsten Branke: Möglich war und ist es nur, weil wir in beiden Vorständen top motivierte Mitglieder haben. Beim SV Wormelia Wormeln ist nahezu alles aufgeteilt, so dass sich meine Arbeit in Grenzen hält. Matthias Göbel als zweiter Vorsitzender ist absolut gleichgestellt. Olaf Glade als Kassierer und Jürgen Freitag als Schriftführer sind ebenfalls erfahrene Leute im geschäftsführenden Vorstand. Sabrina Nolte ist zuständig für die Jazzdance-Abteilung. Holger Dierkes, Christian Thöne, Phillip Beiboks und Björn Scholz haben ebenfalls feste Aufgaben. Ohne jemanden herausnehmen zu wollen, ist mein Bruder Stefan die gute Seele des Vereins. Er trainiert nicht nur die zweite Mannschaft, sondern ist auch noch Sportheimwart und Platzwart. Zudem sorgt er mit seiner Frau Tanja und seinen Söhnen auch noch für die Bewirtung an den Spieltagen.Jugendtrainer bin ich seit neun Jahren. Damals hatten wir keinen Trainer für die F-Junioren und da mein Sohn dort spielte, war es eigentlich klar, dass ich das übernehme. Und wie ist es beim FC Germete-Wormeln? Branke: Auch beim FC 03 sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Marco Clases ist als zweiter Vorsitzender eher für den Seniorenbereich verantwortlich und ich mehr im Jugendbereich.