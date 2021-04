„Ich bin ein Bewegungsmensch“

Elvira Mutz ist selbstständige Übungsleiterin mit vielen Zusatzqualifikationen. Gymnastik, Reha- und Präventionstraining, Seniorenyoga, Tanzen auf der Fläche und im Sitzen, Ausbildung von Tanzlehrern – all das gehört zu ihrem Berufsfeld. Nach dem ersten Lockdown waren einige Kurse weitergeführt worden, aber bald ging nichts mehr. „Ich dachte, ich wäre breit aufgestellt, aber ich trainiere in Innenräumen und in Seniorenheimen. Und Tanzen ist nun mal ein Kontaktsport“, berichtet Elvira Mutz. Wenn sie die Choreografien für ihre Kurse vorbereitet, dann ist das genau die Kopfarbeit, die ihr jetzt fehlt. Eine Sprache zu lernen, war für sie naheliegend und macht ihr viel Spaß. „Ich bin aber vor allem ein Bewegungsmensch“, sagt die Warburgerin, die schon in ihrer Kindheit geturnt hat. Nach ihrer Ausbildung zur Zahntechnikerin und der Geburt ihrer beiden Söhne entdeckte sie den Sport wieder für sich. „Ein Schulprojekt in der Johannes-Daniel-Falk-Schule war die Initialzündung“, erinnert sie sich. Damals wurde unter dem Motto „Zirkus“ Trampolin gesprungen und geturnt, also ein buntes Aktionsprogramm geboten. Elvira Mutz war plötzlich mittendrin und merkte wie viel Freude ihr diese sportliche Betätigung mit den Kinder macht. Von da an ging es wieder zur Gymnastik, bald darauf machte sie den Übungsleiterschein.