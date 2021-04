Eigentlich ist Markus Sommer zwei- bis dreimal in der Woche zum Training oder Spiel auf dem Tennisplatz, davon einmal beim Training von Tochter Helen. Eigentlich, denn Corona hat ihn etwas ausgebremst. So hat er seit dem 7. Oktober vorigen Jahres keinen Tennisschläger mehr in der Hand gehabt. „Ich habe den Plan noch hier liegen. An dem Mittwoch haben wir zuletzt in der Tennishalle in Warburg trainiert“, blickt er mit einem Lächeln auf die Übungsstunde mit seinen Dösseler Trainingspartnern zurück. Ende Oktober wurden die Tennishallen in NRW zugemacht. In benachbarte Bundesländer auszuweichen, war für ihn kein Thema. „Allein die Zeit für die Hin- und Rückfahrt hätte ich nicht investieren wollen“, sagt Markus Sommer. Die Zeit hat er lieber mit Ehefrau Verena und den Kindern Helen (6) und Luca (3) verbracht. Helen Sommer ist seit anderthalb Jahren im Tennisverein. Sie gehört zur Gruppe der sechs bis acht Jahre alten Mädchen und Jungen. Nach dem ersten Lockdown haben die Dösseler im vergangenen Jahr unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung auf ihrer Zweiplatzanlage wieder trainiert und gespielt. „Die Kinder waren begeistert und mit großem Eifer dabei“, sagt Markus Sommer, dass Tennis als Individual- und Freiluftsportart einen Vorteil hat.