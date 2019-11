In Top-Form: Der TuS Willebadessen führt die Volleyball-Bezirksliga an. Das Foto zeigt Eugen Eck (von hinten links), Thomas Richert, Andreas Rempel, Viktor Rempel sowie Sergej Tissen (von vorne links), Vitali Manvaler, Andrej Zatonskij, Jakob Löwenherz und Trainer David Dick . Foto: Jonas Gröne

Von Jonas Gröne

Kreis Höxter (WB). Der TuS Willebadessen baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Volleyball-Bezirksliga auf drei Zähler aus. Der Warburger SV gewinnt gegen den TuS Kachtenhausen klar mit 3:0. In der Frauen-Bezirksliga feiert der SV Höxter nach einem 3:0-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Sande III seinen ersten Saisonsieg.

Männer-Bezirksliga: SG Quelle/Bethel – TuS Willebadessen 0:3 (17:25 17:25 17:25) Ein personeller Engpass beim Tabellenführer erschwerte die Herausforderung gegen die SG Quelle/Bethel. Mit nur sechs Spielern holte der TuS Willebadessen dennoch alles aus seinen Möglichkeiten heraus: »Wir konnten dann nicht viel umstellen. Am Ende hat sich aber unsere individuelle Klasse durchgesetzt“«, sagte Willebadessens Thomas Richert. Unterstützung erhielten die Willebadessener von ihrem eigenen Trainer David Dick: »Es ist bewundernswert, welchen Volleyball der Mann noch mit 58 Jahren spielt. Er schafft es, uns im Spiel noch zu pushen«, freute sich Richert über den Einsatz seines Trainers. Alle drei Sätze gewann der TuS mit 25:17. Mit drei Punkten Vorsprung festigen die Willebadessener damit ihre Tabellenführung. Im nächsten Spiel empfängt der TuS den Gütersloher TV II am Samstag, 16. November, um 16 Uhr in der Sporthalle in Willebadessen.

TuS Kachtenhausen – Warburger SV 0:3 (22:25 18:25 18:25) »Es war ein Gegner, wie wir ihn erwartet haben. Man durfte ihn nicht spielen lassen. Sie sind agil in der Feldabwehr«, berichtet Warburgs Spielertrainer Thomas Riesen. Erfolgreich hielt der WSV mit dem eigenen Druckspiel dagegen. Nach Aufschlagfehlern entwickelte sich vor allem im ersten Satz ein Schlagabtausch auf Augenhöhe: »Der Satz ging hin und her. Nach einer Aufschlagserie konnten wir aber auf 22:18 davonziehen«, resümierte Riesen. Vor allem die Variabilität im Angriffsspiel überzeugte bei den Warburgern. Immer wieder setzte Zuspieler Philip Schröder die Angreifer der Warburger richtig in Szene: »Besonders das Spiel durch die Mitte war seit Langem eines unserer Besseren«, lobte Riesen nach dem 3:0-Erfolg gegen Kachtenhausen. In der nächsten Partie spielen die Warburger gegen den DJK Delbrück III am Samstag, 16. November, um 17.15 Uhr in der Sporthalle Willebadessen.

Frauen-Bezirksliga : SV Höxter – SV Blau-Weiß Sande III 3:0 (25:11 25:17 26:24) Nach zwei Niederlagen in Folge und einem Fehlstart zu Saisonbeginn haben sich die Höxteraner Volleyballerinnen wieder gefangen. Gegen den Vorletzten der Bezirksliga legten die Kreisstädterinnen mit einem klaren 25:11-Erfolg im ersten Satz den Grundstein für den ersten Sieg: »Wir haben in den letzten Wochen mehr an unserer Annahme und dem Angriffsspiel gearbeitet. Vor allem im ersten Satz haben wir das gut umgesetzt und den Gegner unter Druck gesetzt«, resümierte Höxters Linda Bahr. Knapper wurde es im dritten Satz, wo der SV Höxter am Ende Nervenstärke bewies und mit 26:24 siegte. »Das war eine super Teamleistung. So kann es weiter gehen«, lobte Bahr. An die Leistung will der SVH am kommenden Sonntag, 17. November, um 13 Uhr in der Bielenberghalle gegen den Tabellenzweiten TuS Leopoldshöhe anknüpfen.