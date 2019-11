Von Inge Stegnjajic

OWL-Liga Damen 40 TV Brakel – TC Lippstadt 2:4 Eine ärgerliche Niederlage mussten die Brakeler Seniorinnen hinnehmen. Nach den Einzeln wurde ein 2:2 notiert, denn nur Julia Kroker und Andrea Thielemeyer punkteten. Im Doppel hatten Julia Kroker/ Claudia Hoffmeister sowie Andrea Thielemeyer/Irmgard Behler Siegchancen, aber beide Spiele gingen im Match-Tiebreak verloren.

Bezirksliga Damen 40: TP Bielefeld – TC Gehrden 4:2 Obwohl der TC Gehrden nicht in Bestbesetzung antrat, waren Siegchancen da. Im Einzel rückte Dagmar Winzig von Position drei an eins und machte ein gutes Spiel, verlor aber 6:7, 6:3. Bettina Riemann musste sich ebenfalls geschlagen geben. An Position drei und vier siegten Petra Karwath und Gerlind Fastner und glichen aus. In den umkämpften Doppelspielen setzten sich die Bielefelderinnen durch.

Bezirksliga Herren 30: TV Höxter II – SC Lippetal 1:5 Pech hatten die Höxteraner, die mit Alexander Diel, Marco Lühning, Rainer Renz und Mirco Senger antraten und gut mithielten. Ihre Siegchancen konnten sie allerdings nicht nutzten, denn drei Einzel gingen im Match-Tiebreak verloren. »Mein Spiel hätte ich gewinnen müssen. Ich hatte Matchbälle im Tiebreak des zweiten Satzes und habe ihn 10:12 verloren und ebenso den Match-Tiebreak mit 10:12 abgegeben«, ärgerte sich Mirco Senger, der im zweiten Doppel mit Marco Lühning wiederum im Match-Tiebreak den Ehrenpunkt erkämpfte.

Bezirksliga Herren 40: TC Willebadessen – Oeynhausener TC 5:1 Die Willebadesser wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und verbuchten Einzelsiege von Michael Stamm, Boris Sprock und Mirco Jochheim. Nur Olaf Meiners musste sich an Position zwei knapp geschlagen geben. Im Doppel machten Michael und Ulrich Stamm sowie Boris Sprock und Mirko Jochheim den ersten Sieg in der Winterrunde perfekt.

THC Bielefeld – TC Bad Driburg 4:2 Die Bad Driburger Senioren sehen die Winterrunde nicht so eng und wollen einigen Altenbekenern Match-Praxis bieten. Der Driburger Spitzenspieler Stefan Dürrfeld (LK8) nutze die Herausforderung und besiegte den Bielefelder LK 7-Spieler 6:3, 6:4. An Position zwei spielte der Ossendorfer Holger Block, der gegen den um acht LK-Klassen besser eingestuften Bielefelder glatt verlor. Auch die Altenbekener Spieler waren chancenlos. Im Doppel erkämpften Dürrfeld/Block den Siegpunkt im Match-Tiebreak.

Bezirksliga Herren 50: TC Halle II – TC Gehrden 3:3 Es war mehr für die Gehrdener im Einzel möglich, aber nur Karl Nolte schloss erfolgreich ab. André Winzig musste sich im Match-Tiebreak geschlagen geben und auch Martin Rehermann und Andreas Emmerich mussten den Gegnern gratulieren. Aber im Doppel zeigten die Gehrdener super Leistungen und siegten in den Aufstellungen Rehermann/Emmerich und Wilhelms/Nolte und glichen so aus.

Bezirksklasse Herren 30: TC Wewer – TV Höxter III 5:1 Den Ehrenpunkt erspielte Sebastian Holletzek an Position eins. Christoph Rode, Jan Pollmann und Matthias Malt verloren glatt.

TC Geseke – TC Daseburg 3:3 Die ausgeglichene Partie verlief bis zum Schluss spannend. Im Einzel setzte sich Spitzenspieler Fritz Ludwig erwartungsgemäß in zwei Sätzen durch, während Klaus Redeker lange kämpfen musste und erst im Match-Tiebreak 12:10 gewann. Im Doppel trumpften Fritz Ludwig und Klaus Redeker mit einem glatten Sieg auf, allerdings mussten sich Rainer Faupel und Marc Ludwig knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben und so mit dem Remis zufrieden geben.

2. Bezirksklasse Damen: TV Höxter – TC Willebadessen 0:6 Die jungen Willebadesser Damen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten glatt. Die Spiele waren aber teilweise sehr umkämpft, und so ging das Spitzenspiel zwischen der Höxteranerin Kim Gronemeyer und Maren Künemund erst mit 7:5, 6:4 an die Willebadesserin. Auch die dreizehnjährige Alina Schuster kämpfte über zwei Stunden für Rot-Weiß und gab den Punkt an Melissa Jochheim erst im dritten Satz ab. Mascha Schulz gab beim Stand von 3:1 für Melina Jochheim verletzungsbedingt auf. Martha Willeke kam immer besser ins Spiel, musste aber zum Schluss der erfahrenen Inga Künemund zum Sieg gratulieren. Die Doppel gingen kampflos an die Gäste.

TC Borlinghausen – TC Detmold 3:3 Es lief nicht besonders gut für Borlinghausen. Zu Beginn punktete Hanna Berendes, während Chantal Krause verletzt aufgeben musste. Im Spitzenspiel musste sich Karoline Fischer gegen die 16-jährige Detmolderin glatt geschlagen geben. »Sie war sehr gut, hat jeden Ball erlaufen und keine Fehler gemacht«, merkte Karoline Fischer an und fügte hinzu: »Pamela Büttner und Hanna Berendes haben sehr gut gespielt und für das 2:2 gesorgt.« Im Doppel war auch Spitzenspielerin Christin Nagel. die gerade aus dem Urlaub kam, wieder dabei und erkämpfte mit Pamela Büttner im Match-Tiebreak den dritten Punkt. Das zweite Doppel ging kampflos verloren, da Hanna Berendes noch für Prüfungen lernen musste. »Wären die Umstände anders gewesen, hätten wir locker gewinnen können«, äußerte sich Fischer enttäuscht.