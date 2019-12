Thomas Richert und der TuS Willebadessen haben in der Volleyball-Bezirksliga den achten Sieg in Folge eingefahren und steuern auf direktem Landesliga-Kurs. Foto: Sylvia Rasche

Von Jonas Gröne

Kreis Höxter (WB). Ungeschlagen und ohne Satzverlust geht Volleyball-Bezirksligist TuS Willebadessen in die kurze Weihnachtspause. Als engster Verfolger gewinnt auch der Warburger SV sein letztes Heimspiel im aktuellen Sportjahr. In der Landesliga holt der SV Dringenberg einen Zähler gegen den VC Altenbeken-Schwaney.

Frauen-Landesliga: SV Dringenberg - VC Altenbeken-Schwaney 2:3 (21:25, 15:25, 25:18, 25:21, 9:15) Zunächst begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Lange Ballwechsel endeten in den ersten zwei Sätzen aber häufig mit dem besseren Ende für Altenbeken: „Ab dem dritten Satz haben wir ins Spiel gefunden und konnten durch eine kämpferische Leistung ein vermeintlich schnelles Ende verhindern“, sagte Dringenbergs Judith Beller. Im Tiebreak unterlagen die Burgdamen mit 9:15. „Beide Mannschaften haben gut gespielt. Wir freuen uns über den Punkt“, so Beller. Im neuen Jahr starten die Burgdamen mit einem Auswärtsspiel bei der SG Holzhausen/Rahden am Sonntag, 12. Januar.

Männer-Bezirksliga: TuS Willebadessen - DJK Delbrück III 3:0 (25:11, 25:18, 25:5) Der TuS Willebadessen spielt derzeit eine lupenreine Saison und feiert seinen achten Saisonsieg in Folge. Gegen den DJK Delbrück III trumpften die Willebadessener schon im ersten Satz souverän auf: „Viele Aufschlagserien und gute Angriffe machten den ersten Satz ziemlich deutlich. Danach konnten unsere Angreifer durch starke Angriffe glänzen“, sagte Thomas Richert. Gegen den TuS Kachtenhausen erwarten die Willebadessener ihr nächstes Spiel am Sonntag, 12. Januar um 14:15 Uhr, im B4-Zentrum Asemissen.

Warburger SV - VBC 69 Paderborn III 3:0 (25:18, 25:20, 25:12) Mit einem souveränen Sieg gegen die Paderborner bestätigen die Warburger ihre aufsteigende Formkurve. Mit 25:18 entschied der WSV den ersten Satz für sich und legte damit den Grundstein für den Sieg. Nach einem 25:18 im zweiten Satz gewannen die Warburger den letzten Satz deutlich mit 25:5. Am Sonntag, 12. Januar um 11 Uhr, trägt der WSV sein nächstes Spiel gegen die SG Quelle/Bethel aus in der Sporthalle Q69 in Bethel.

Frauen-Bezirksliga: SV Ubbedissen - SV Höxter 3:2 (25:17, 23:25, 27:29, 25:13, 15:10) Erneut mussten die Kreisstädterinnen eine knappe 2:3-Niederlage hinnehmen: „Das war ein ganz gutes Spiel, aber wir schaffen es nicht, den Tiebreak für uns zu gewinnen. Es ist der Wurm drin. Uns fehlt das letzte Quäntchen zum Erfolg”, resümierte Höxters Linda Bahr. Die Gäste gingen sogar mit 2:1 in Führung und entschieden den dritten Satz knapp mit 29:27: „“Wir konnten sie mit starken Angabenserien unter Druck setzen, aber wir sind immer wieder eingebrochen”, so Bahr. Das nächste Spiel findet für den SV Höxter am Sonntag, 12. Januar um 16:15 Uhr, gegen den TSV Leopoldstal im Paderborner Geordeler Gymnasium statt.