Vielseitigkeit ist Trumpf

Dabei landete das Duo eher zufällig beim TV Jahn: Seit 1992 lebt die Familie in Willebadessen. Wladimir Diesendorf kam als Diplom-Sportlehrer und A-Lizenz-Trainer aus Russland nach Deutschland. „Ich habe einen Leichtathletik-Verein gesucht und bin dabei über das Iburg-Bergfest auf den TV Jahn Bad Driburg aufmerksam geworden“, erinnert er sich an seine Anfänge im Kreis Höxter. Als Übungsleiter stieg er dort ein und nahm auch Sohn Dmitri, damals zehn Jahre alt, mit zum Training. Der fand schnell Spaß an den vielseitigen Disziplinen der Leichtathletik und zeigte sein Talent. Mit 13 sprang er 5,65 Meter und warf den Speer 36,74 Meter. Gleich fünf der Kreisrekorde, die Dmitri 1996 aufgestellt hat, stehen auch 25 Jahre später noch in der heimischen Rekordliste. „Wir haben damals sehr breitgefächert trainiert. Diese Abwechselung hat mir gefallen. Mit den ersten Erfolgen wuchs sicher auch die Motivation“, erzählt der spätere Zehnkämpfer.