Matthias Stamm, der seit dem Auftakt der zweiten Runde des 7CRuns im Januar mit von der Partie ist, hat Freunde und Bekannte motiviert und das Team AlpX21 gegründet. Sieben Teammitglieder waren für Bolivien mit Mountainbike und Rennrad neun Tage lang unterwegs. Die Ausbeute: Einzelsiege im Radfahren für Matthias Stamm und mit dem Mountainbike für Michel Rodenberg sowie der überlegene Mountainbike-Mannschaftssieg! Dabei ist der Name AlpX21 keineswegs zufällig gewählt. Eigentlich unternehmen Stamm und Co. alle zwei Jahre eine selbst ausgearbeitete Alpenüberquerung. Vor zwei Jahren ging es von Garmisch nach Riva del Garda – die AlpX19. Dieses Jahr war Slowenien als Ziel geplant. Ob daraus etwas wird, steht noch in den Sternen. „Den eigentlich anvisierten Termin Anfang Juni haben wir schon gestrichen. Ob es später im Jahr klappt, müssen wir abwarten“, sagt Christoph Stamm. Dank des 7CRuns gibt es aber immerhin das Team AlpX21, wenn auch nur rund um Niesen auf dem virtuellen Weg in die Hauptstadt Boliviens... Teamchef Matthias Stamm geht dabei mit gutem Beispiel voran.