„Das merkt man auch. Wir haben vielleicht nicht die ganz große individuelle Klasse, punkten aber über das Kollektiv. Daher spielen wir jetzt schon so lange in der Bezirksliga“, sagt der Kapitän. Er hat den Aufstieg des FC PEL in die Bezirksliga in seinem zweiten A-Jugendjahr aktiv miterlebt. Doppelschichten standen damals für ihn sonntags regelmäßig auf dem Programm. Um 11 Uhr ging es in der A-Junioren-Bezirksliga um den Klassenerhalt, ab 15 Uhr in der Kreisliga A Warburg um die Meisterschaft. „Damals war ich noch jung, da ging das“, lacht Timo Koch. „Außerdem habe ich auf verschiedenen Positionen gespielt. In der A-Jugend musste ich als Sechser mehr laufen als als Innenverteidiger bei den Senioren“, blickt er zurück und erinnert sich vor allem an die große Kulisse in Germete im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SV Scherfede/Rimbeck. „Das war schon während der Saison ein heißer Zweikampf. Nach dem letzten Spieltag waren wir punktgleich“, erzählt Timo Koch, der im letzten Entscheidungsspiel des damaligen Sportkreises Warburg von Beginn an auf dem Platz stand.