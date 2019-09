Hüllhorst-Tengern. »Auch für mich ist das eine ganz neue Situation. Ich habe noch nie fünf Spiele in Serie nicht gewonnen.« Olaf Sieweke, Trainer von Fußball-Westfalenligist TuS Tengern, trauert den liegengelassenen Punkten aus den letzten beiden Partien zwar hinterher, weiß aber genau, dass ein Blick zurück nicht sehr viel bringt. »Dann müssen wir es in Spexard eben besser machen.« Bei einem Gegner (Freitag, 19.30 Uhr), den der Kleeblatt-Coach sehr gut kennt. »Immerhin war ich dort zweimal Trainer. Das ist, wie schon zuletzt Delbrück im letzten Auswärtsspiel, inzwischen ein erfahrener und gefestigter Westfalenligist.« Chancenlos sieht er seine Aufsteigertruppe allerdings nicht.

»Spexard ist für jedes Ergebnis gut. Die können Teams von vorne weghauen, aber auch mal gegen ein Kellerkind patzen.« Ein solches ist der TuS Tengern, der aus seinem Startprogramm nur einen von 15 möglichen Punkten ergattern konnte – allerdings auch den einen oder anderen Zähler liegen ließ. In erster Linie, weil sich der ein oder andere Akteur individuelle Fehler erlaubte, die dann zu Gegentoren führten. »So etwas wird in dieser Liga sofort bestraft. Ich möchte unseren jungen Spielern ja nicht zu nahe treten, aber sie haben Lehrgeld bezahlt, müssen es künftig besser machen. Nur wenn wir diese Fehler abstellen, kommen wir in Reichweite eines Sieges«, so Sieweke. Bereits in Delbrück habe ein solcher Lapsus zur unnötigen Niederlage geführt. »Und auch gegen Neuenkirchen dürfen uns diese Aussetzer nicht passieren. Erst lassen wir eine überflüssige Ecke zu, dann leisten wir uns eine dumme Aktion, die zum Elfmeter führt. Das waren einfach dämliche Fehler. Und die dürfen uns micht mehr passieren«, so Coach Sieweke.

Der wird in Spexard wohl auf zwei wichtige Offensivkräfte verzichten müssen. Waldemar Jurez hat sich einen Außenmeniskusriss zugezogen. Ihm droht nun sogar eine Operation. Auszufallen droht auch Pavel Zieba, dessen Fuß stark geschwollen ist und der sich wohl eine Bänderdehnung zugezogen hat. »Es wäre ein Wunder, wenn er in Spexard würde auflaufen können«, so Sieweke.

Wenigstens ist Alexander Knicker im vorgezogenen Gastspiel dabei. Aber nur noch dann, denn anschließend fährt der Torjäger in Urlaub. »Gut möglich, dass mir dann meine komplette Offensivreihe wegbricht. Die Jungs haben in der letzten Saison zusammen immerhin 40 Tore erzielt.«

Doch noch ist Knicker dabei. Und vielleicht avanciert gerade er in Spexard ja zum Knotenlöser, lässt seine Farben endlich jubeln.