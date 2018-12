Von Florian Weyand

Bad Oeynhausen/Löhne(WB). Die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark hat auch Auswirkungen auf die Amateurklubs. Am zwei Samstagen haben die Vereine Spielverbot. Wer dagegen verstößt, dem droht eine saftige Geldstrafe.

Wenn die Profis um den WM-Titel spielen, soll der Ball im Amateurhandball zumindest an zwei Samstagen ruhen. So möchten es die Organisatoren der Weltmeisterschaft und der Deutsche-Handball-Bund (DHB). »Dadurch sollen wohl Leute in die Halle oder vor den Fernseher geholt werden«, vermutet Willi Krone vom HCE Bad Oeynhausen.

Kommentar Haben die Handballer von den Fußballern denn nichts gelernt? An der Basis und bei den Fans der Fußball-Bundesligisten wächst der Widerstand gegen zu viel Kommerzialisierung. Helene Fischer wurde in der Halbzeitpause eines Pokalfinales ausgebuht, Fans boykottierten zuletzt die Spiele am Montag. Und die Handball-Funktionäre? Haben sie etwa nur die Dollarscheine vor den Augen? Je mehr Zuschauer vor den Schirmen sitzen, umso größer ist der Profit. Wen stört da schon die Wettbewerbsverzerrung, wenn für eine Handball-WM Oberligaspiele auf Freitagabend verschoben werden müssen? Der VfL Mennighüffen muss deshalb nun freitags im 130 Kilometer entfernten Oberaden antreten. Ob die berufstätigen Spieler alle dabei sein können? Fraglich. Aber darüber hat sich beim Deutschen-Handball-Bund sicher niemand Gedanken gemacht. Florian Weyand

Der Spielwart hat die Vereinsmitglieder am Mittwoch in einer E-Mail über die Spielsperre im Januar informiert. »Dadurch gilt an den Samstagen, 12. Januar und 19. Januar, ein absolutes Spielverbot mit Androhung von Geldstrafen«, heißt es in dem Schreiben.

Ursprünglich war auch ein Spielverbot am Sonntag, 20. Januar, vorgesehen. Der Grund: Die Funktionäre nahmen an, dass die deutsche Mannschaft – wenn sie die Gruppenphase übersteht – an diesem Tag ein Spiel hat. Nach Veröffentlichung des WM-Spielplans steht aber fest, dass die deutsche Auswahl am 20. Januar nicht spielen wird.

Kaum Auswirkungen beim HCE

Auf den HCE Bad Oeynhausen hat die Sperre kaum Auswirkungen. Die Landesliga-Mannschaft trägt ihre Heimspiele in der Regel sonntags aus – gemeinsam mit den Bezirksliga-Frauen. Die zweite Mannschaft spielt dagegen samstags, hat am Wochenende aber ein Auswärtsspiel in Petershagen (13. Januar).

Auch beim VfL Handball Mennighüffen wurde bereits reagiert. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten trägt die Reserve das erste Bezirksligaspiel des Jahres 2019 nicht am Samstag, sondern am Sonntag (13. Januar) aus. Die Oberliga-Herren sind auswärts beim Aufsteiger Oberaden gefordert und stehen bereits am Freitagabend auf der Platte. Sorgen bereitet noch das Spiel gegen Nordhemmern am Tag des WM-Endspiels am 27. Januar. »Da müssen wir uns etwas überlegen«, sagt VfL-Geschäftsführer Karl-Heinz Steinmeier, der über eine Verlegung auf den Vortag nachdenkt. »Dann könnte um 19.15 Uhr nach der Reserve gespielt werden.«

Verband musste 5000 Euro zahlen

Dass die Funktionäre es mit der Drohung ernst meinen, haben sie in der Vergangenheit bewiesen. »Der Westfälische-Handball-Verband musste bereits 5000 Euro Strafe zahlen«, berichtet Willi Krone. Hintergrund waren Spiele im unteren Amateurbereich, die während der Frauen-Weltmeisterschaft im Januar stattfanden.

»Wenn wir in einer Kreis- oder Jugendklasse während einer Frauen-WM ein Spiel durchführen, dann ist das ja keine Böswilligkeit, sondern den Umständen geschuldet, mit denen wir im Breitensport leben müssen. Aus unserer Sicht hat der DHB hier den Kontakt zu seiner Basis und damit zur Realität verloren. Wenn in Hille oder Porta Westfalica ein Jugendspiel stattfindet, gehen in Berlin keine Zuschauer verloren«, sagte Reinhard Kölling, der Vorsitzende des Handballkreises Minden-Lübbecke, damals zu dem Fall.