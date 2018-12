Von Alexander Grohmann

Bad Oeynhausen (WB). Fußball-Landesligist SV Eidinghausen-Werste muss sich nach einem neuen Trainer für die erste Mannschaft umschauen: Im Sommer ist für Christian Scheidies nach insgesamt sechs Jahren an den Pappeln Schluss. »Ich habe den Verein am Donnerstag informiert«, sagt der 37-Jährige.

Vor zwei Jahren hatte der Bad Oeynhausener, der bis dahin dreieinhalb Jahre mit großem Erfolg die C-Jugend-Mannschaft des Vereins trainiert und von der Kreis- bis in die Landesliga geführt hatte, die Nachfolge des glücklosen Jörg Rodewald in der Landesliga-Elf angetreten. Scheidies führte die Mannschaft mit einer starken Rückrunde 2017 noch souverän zum Klassenerhalt und schloss die zweite Saison mit der SVEW auf dem guten fünften Platz ab.

Trainer will gute Rückrunde spielen

In der laufenden Spielzeit überwintern die Werster nach einer von personellen Problemen geprägten ersten Saisonhälfte auf Platz neun, lediglich drei Punkte von der Abstiegszone entfernt. »Ich will mit der Mannschaft jetzt noch eine gute Rückrunde spielen. Ich werde mich definitiv nicht mit dem Abstieg von der SVEW verabschieden«, sagt Scheidies, der seinen Vertrag auf jeden Fall bis Sommer erfüllen will. »Das habe ich bisher bei allen meinen Trainer-Stationen so gehandhabt«, sagt er.

Nach Gesprächen mit dem neuen Sportlichen Leiter Daniel Wehmeyer, der vor kurzem erst Michael Eckert auf dem Posten abgelöst hatte, sowie Vorstandsmitglied Tim Reinert stand der Entschluss von Scheidies fest. Unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung der ersten Mannschaft haben zur Trennung geführt. »Wir waren in gewissen Dingen auseinander. Ich gehe aber nicht im Groll«, versichert der Coach.

Trainer hat ein, zwei lose Anfragen

Scheidies sieht jetzt den Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen. »Es ist Zeit, um was Neues zu machen. Es gab schon ein, zwei lose Anfragen. Ich höre mir das jetzt alles in Ruhe an«, sagt der Coach, der mit 37 Jahren im Seniorenbereich immer noch ein Youngster in seinem Fach ist und sich durch die Arbeit bei der SVEW in der Region einen guten Namen gemacht hat.

Klar wird: Die SVEW stellt die Weichen im Seniorenbereich neu. Die Entscheidung, mit Daniel Wehmeyer einen neuen Sportlichen Leiter zu installieren, der das Auge verstärkt auf den eigenen Talenten haben soll, war bereits ein Indiz dafür, dass der Verein in Zukunft einen anderen Weg einschlägt. Mit dem Abgang von Michael Eckert habe seine Entscheidung aber »nichts zu tun« gehabt, gibt Scheidies zu verstehen.

Auch Co-Trainer Marco Müller wohl weg

Umbruch an den Pappeln: Neben Scheidies wird wohl auch Co-Trainer Marco Müller im Sommer seinen Hut nehmen. Nun muss neues Personal beim Fußball-Landesligisten her.