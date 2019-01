Von Alexander Grohmann

Vlotho (VZ). Die zentrale Entscheidung beim SC Vlotho ist gefallen: Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist wird den Ein-Jahres-Vertrag von Holm Hebestreit nicht verlängern und plant für die nächste Spielzeit mit einem neuen Coach. Die Mannschaft wurde am Sonntag am Rande der Hallen-Stadtmeisterschaften informiert.

Eine Neuigkeit war die Entwicklung zumindest für einige Akteure nicht mehr. Bereits am 21. Dezember hatten sich der Vorsitzende Leo Lammert und Stellvertreter Heiko Reitner mit Hebestreit getroffen, um die Zukunft zu regeln. »Wir haben ein ausführliches Gespräch geführt, in dem wir zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen sind, sich zum 30. Juni zu trennen«, sagt Lammert, der zuvor bei einem Abendessen den Mannschaftsrat konsultiert hatte, um sich ein Bild zu machen.

Als Hauptgrund für die Trennung vom Coach nennt der SCV-Boss nicht die magere Ausbeute von acht Punkten aus 16 Spielen, sondern das in dieser Saison abhanden gekommene Wir-Gefühl beim Landesligisten. »Es ist nicht gelungen, ein vernünftiges Mannschaftsgefüge hinzubekommen, es gab immer eine gewisse Unruhe. Daran sind natürlich auch die Spieler Schuld. Der Trainer muss sich das aber ebenfalls ankreiden lassen«, sagt Lammert.

Mit der Verpflichtung von Hebestreit hatte er große Erwartungen verbunden. Der 45-Jährige sollte nach dem Umbruch im Sommer frischen Wind entfachen. Doch nach sechs guten Jahren beim TuS Tengern konnte der Coach an der neuen Wirkungsstätte keine Wunderdinge bewirken, steckt mit dem Team als Vorletzter im Abstiegssumpf.

Lammert macht für die Misere nicht allein Hebestreit verantwortlich. »Ich muss mir auch selbst vorwerfen, dass der Kader vielleicht nicht genug Qualität besitzt.« Dem Trainer sei es allerdings nicht gelungen, eine echte Einheit zu formen. Dabei war gerade der ausgeprägte Teamgeist in den vergangenen Jahren das gewisse Extra, das die Vlothoer 2016 erst zum Aufstieg und 2018 nach einer tollen Aufholjagd zum Klassenerhalt geführt hatte.

»Wir haben die Dinge aufeinander gelegt und sind dann zu der Entscheidung gekommen, den Vertrag auslaufen zu lassen«, bestätigt Hebestreit, der aber andere Faktoren ins Feld führt als der Vorstand: »Dass es in einer Mannschaft mit 20 Erwachsenen an der ein oder anderen Ecke mal knatscht, ist normal. Das gab es auch in Tengern. Für mich war die Frage, inwieweit ich Familie, Beruf und Traineramt in Zukunft unter einen Hut bringen kann. Da hatte der Verein andere Prioritäten«, erklärt der 45-Jährige und ergänzt: »Ich glaube, das Ganze wäre genauso gelaufen, wenn wir jetzt Tabellenführer wären.«

Schmikal flog vor Weihnachten aus dem Kader

In Vlotho läuft es für den Coach bislang nicht rund. Dass es um das Betriebsklima nicht immer zum Besten gestellt war, zeigte nicht nur das Beispiel Aziz Cakmak, der sich in der Hinrunde nach einer Nicht-Berücksichtigung verabschiedete. Vor der Winterpause flog auch Sascha Schmikal aus dem Kader. Nach einem Disput mit Hebestreit lief der verdiente Stürmer im letzten Spiel des Jahres in der Reserve auf.

Dass der SC Vlotho als Vorletzter überwintert, floss ebenfalls in die Bewertung ein. »Bei nur acht Punkten kann ich den Trainer nicht aus der Verantwortung nehmen«, sagt Lammert. Hebestreit hält dagegen: »Wir sind uns einig, dass die Kader-Zusammenstellung nicht optimal gelaufen ist, was Mentalität und Qualität angeht.« Mit dem ersten von zwölf Rückrundenspielen gegen Bad Westernkotten (12. Februar) beginnt für ihn die Abschiedstournee. Bei zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz spricht aktuell nichts für ein Happy-End.

Suche startet: Wer soll im Sommer übernehmen?

Die Zukunft auf dem Winterberg lautet daher wohl wieder Bezirksliga. Lammert macht sich nun an die Zusammenstellung des künftigen Kaders: »Wir wollen das Team zusammenhalten«, sagt er. Dass Hebestreit in der Rückrunde vorzeitig abdanken könnte, glaubt der Sportliche Leiter nicht: »Es gibt keine Zweifel daran, dass Holm die Saison bei uns zu Ende macht.« Dem pflichtet auch der Trainer bei: »Ich bin völlig relaxed. Wir gehen vernünftig miteinander um. Wir werden das sauber zu Ende bringen«, unterstreicht der Bad Oeynhausener.

Die ersten Namen potenzieller Nachfolger werden derweil schon gehandelt. Kein Geheimnis: Mit Christian Scheidies (aktuell noch SV Eidinghausen-Werste) wird ein interessanter Kandidat aus der Umgebung im Sommer frei.