Trainer Martin Pasold (rechts) wird den SuS Wulferdingsen nach 18 Monaten verlassen. Der Coach will das Team in dieser Spielzeit noch zum Klassenerhalt führen. Foto: Florian Weyand

Von Florian Weyand

»Nachdem ich das Amt von Olaf Krüger im Winter 2017 übernommen habe, wollte ich die Mannschaft eigentlich nur bis zum Saisonende trainieren«, sagt Pasold am Montagabend. Der Coach ließ sich anschließend aber überreden und sagte unter einer Bedingung für ein weiteres Jahr bei den Wölfen zu. »Ich habe vor dieser Spielzeit schon erklärt, dass ich nach der Saison das Amt abgeben werde«, sagt der SuS-Trainer.

Damit herrschte in Wulferdingsen früh Klarheit und der A-Ligist konnte sich in Ruhe auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Erste konkrete Gespräche haben schon stattgefunden. Eine Entscheidung ist bisher aber noch nicht gefallen. »Ich denke, dass der Verein in etwa zwei Wochen Ergebnisse präsentieren wird«, sagt Pasold. Nach einigen turbulenten Jahren soll der neue Mann »im Loch« eine neue Mannschaft aufbauen.

Pasold will sich im Sommer natürlich gern mit dem Klassenerhalt verabschieden. Derzeit stehen die Wölfe auf dem ersten Abstiegsplatz und haben vier Punkte Rückstand auf RW Rehme. Weser Leteln ist mit sechs Zählern auch noch nicht weit weg. »Da ist noch etwas möglich«, sagt Pasold, der in der Winterpause drei Zugäge vermelden kann. Neben den bereits berichteten Enrico Salvati (TuS Bad Oeynhausen) und Awad Weimer (SC Oberbecksen-Babbenhausen) konnte der Trainer auch Kevin Drinkuth von Victoria Dehme nach Wulferdingsen locken.