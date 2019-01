Yannick Arndt (Mitte) vom ATSV Espelkamp hat sein Talent wieder einmal unter Beweis gestellt. In Wasserstraße setzte er sich an die Spitze der Jugendklasse B. Foto: Volker Krusche

Beim Silvesterlauf des CVJM Rödinghausen waren die Lübbecker Berglöwen wie gewohnt mit einem größeren Aufgebot vertreten. Auch die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Für den größten Erfolg des Vereins sorgte Marion Horstmann-Brüggemann. In 1:00:09 Stunden war sie über die längere Distanz von elf Kilometern die schnellste Frau im Feld. Gut platziert war auch Birte Wellensiek (1:10:05) als Achte. In 1:215:45 kam Vereinskollegin Heike Borchard ins Ziel.

Bei den Herren lieferte Wolfgang Wellensiek ein ganz starkes Rennen ab. Er überquerte nach 46:13 Minuten die Ziellinie und tummelte sich als Gesamtfünfter in der Spitzengruppe des Feldes. Sieger wurde wie bei der Auflage zuvor Niklas Eikmeier (TG Ennigloh) in 43:48. Zweitbester Altkreis-Athlet war Carsten Wittemeier (Hüllhorst), der die elf Kilometer in 51:30 Minuten absolvierte.

Schmalhorst gewinnt Altersklasse

Auf der kürzeren Distanz über 5,5 Kilometer ging ein Klassensieg in den Altkreis. Hendrik Marcell Schmalhorst vom ATSV Espelkamp benötigte 23:37 Minuten und war damit Schnellster in der Klasse Jugend. Ebenfalls vorne platziert war Tom Wittemeier (Hüllhorst) in 29:20 Minuten als Vierter der Schüler. Der Sieg bei den Herren ging an Carsten Oberpenning von Schwarz-Weiß Ahle in 21:48 Minuten.

Beim Silverlauf des TuS Wasserstraße waren die Altkreis-Läufer dieses Mal sehr überschaubar vertreten. Einer der Topläufer, die in der Vergangenheit dort schon einmal mitgelaufen waren, weilt derzeit im europäischen Süden. Alexander Schröder befindet sich in Portugal im Trainingslager. Ein anderer Starter des ATSV Espelkamp, der einmal in Schröder Fußstapfen treten möchte, machte dafür in Petershagen auf sich aufmerksam. Yannick Arndt benötigte für 4,6 Kilometer 17:24 Minuten. Mit dieser Zeit setzte sich das Talent an die Spitze der männlichen Jugend B und lief gleichzeitig die drittbeste Zeit aller Teilnehmer.

Grote siegt in Wasserstraße

Der Sieg ging an Lauritz Grote (ESV-Eintracht Hameln) in 16:00 Minuten vor Jurek Hegemann (MTV Nienburg, 16:17 Minuten). Schnellste Frau war Anja Hägermann vom SC Porta Westfalica-Nammen (20:18). Den Hauptlauf über zehn Kilometer gewann Nils Nolte (Tri-4-Fun SVKT) in 35:55 Minuten vor Oliver Neidiger (SV 1860 Minden, 36:02). Bei den Frauen war Anna Klöpper (42:14 Minuten) die Schnellste.

Nachwuchssieger Yannick Arndt taucht in der Klasse MU18 übrigens erstmals auf der Westfälischen Bestenliste auf. Über 10 000 Meter belegt er mit den gelaufenen 39:01,78 Minuten den dritten Platz.

ATSV-Vereinskollege Achim Hagemeyer (M50) findet man im Jahr 2018 gleich dreimal auf der Bestenliste: 10 000 Meter in 37:47,2 Minuten auf dem ersten Platz, zehn Kilometer Straßenlauf in 37:24 Minuten auf dem fünften Platz und beim Halbmarathon auf Platz vier mit gelaufenen 1:22:48 Stunden. Dirk Krupka (M50) taucht doppelt auf: Er schaffte 2018 die 100 Meter in 12,79 Sekunden und belegt damit den vierten Platz auf der Liste. Hinzu kommt Rang drei über 200 Meter in 26,55 Sekunden.