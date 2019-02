Hiddenhausen (WB/HaSch/mas). Mit fast 100 Aktiven sind die Titelkämpfe der Tennis-Region Herford/Minden-Lübbecke in den Altersklassen U11 bis U18 in der Halle »Wenners Treff« in Hiddenhausen bestens besucht gewesen. Kein Wunder, dass am Finaltag die letzten Pokale erst in den Abendstunden verliehen werden konnten.

Die ganz großen Überraschungen blieben im Turnierverlauf aus, da sich die an den Positionen eins und zwei gesetzten Spielerinnen und Spieler meistens durchsetzten. Dazu zählten wie gewohnt auch viele Talente des TV Espelkamp-Mittwald. Sie brachten es zusammen auf zehn Pokale – für zwei erste, sechs zweite und zwei dritte Plätze.

Besonders bei den Juniorinnen spielten sich die TVE-Akteure in den Vordergrund. In den Altersklassen U16 und U18 wurden die Endspiele vereinsintern ausgetragen. Bei den Ältesten sicherte sich Sarita Hagemann den Titel, musste gegen ihre Mannschaftskollegin Nicole Gutjar beim 1:6, 6:4, 6:2 aber über die volle Distanz gehen. Noch spannender ging es im U16-Endspiel zu. Hier gewann Titelverteidigerin Marisa Hagemann den ersten Satz mit 6:4, Vanessa Kleimeier konterte mit einem 6:0 im zweiten Durchgang. Die Entscheidung hätte dann knapper nicht ausfallen können, sie fiel erst im Tiebreak des dritten Satzes – zu Kleimeiers Gunsten. Das hervorragende TVE-Ergebnis in dieser Konkurrenz komplettierte Paula Kopp als Dritte. Sie hatte im Halbfinale nach Satzführung gegen Kleimeier verloren.

TVE gegen LTC im Halbfinale

Bei den Mädchen U12 spielte sich Milla Blaschke (TVE) bis in das Endspiel vor. Darin musste sie sich Leonie Gottwald (TC RW bad Oeynhausen) in zwei Sätzen geschlagen. Im Halbfinale hatte sich Blaschke gegen Lotta Sophie Wehling durchgesetzt. Die Spielerin des Lübbecker TC wurde somit Dritte. Im U11-Wettbewerb spielte sich eine erst Achtjährige in den Fokus. Maja Schweika vom TV Concordia Enger ließ ihrer Finalgegnerin Lara Wiedenhöft vom Oeynhausener TC beim 6:1, 6:3 kaum eine Chance.

In den Junioren-Klassen gelangen den Espelkamper Tennisspielern zwar keine Titel, dafür aber drei starke zweite Ränge. Dafür verantwortlich waren Mattis Hanke (U11), Tom Löhbrink (U14) und Jona Heinemann (U18). im U18-Tableau landete zudem Michael Götz auf dem dritten Platz. Er musste sich im vereinsinternen Halbfinale gegen Heinemann deutlich geschlagen geben.

Ergebnisse

Jungen U11 (Halbfinale): Mattis Hanke (TC Espelkamp-Mittwald) – Lennox Strauch (TC Hiddenhausen) 6:0, 6:0; Luke Nicolas Braun (Bünder TC) - Christin Scheidt (TC Hiddenhausen) 6:1, 6:0. Finale: Braun – Hanke 6:2, 6:0.

Jungen U12 (Halbfinale): Casper Matti Kopp (Bad Oeynhausener TC) - Finn Justus Drewske (TC Herford) 6:2, 6:2; Laurenz Kopsieker (TC Herford) - Ben Boris Meyer (Bünder TC) 6:2, 6:1. Finale: Kopp - Kopsieker 6:1, 6:1.

Jungen U14 (Halbfinale): Louis Nass (TC Herford) - Julien Gieselmann (TC Rödinghausen)) 6:0, 6:0; Tom Löbrink (TC Espelkamp-Mittwald) - Fiele Moening (Mindener TK) 6:3, 6:3. Finale: Nass - Löbrink 6:2, 6:1.

Jungen U16 (Halbfinale): Gaston Kähler (TC Herford) - Philip Steinmeier (TC RW Bad Oeynhausen) 6:1, 6:3; Magnus Schürmann (TC Herford) - Matty Luckow (TC Herford) 6:3, 6:3. Finale: Kähler - Schürmann 6:2, 6:0.

Jungen U18 (Halbfinale): Jason König (TSG Herford) - Leander Nitzsche (Mindener TK) 6:0, 7:6; Jona Heinemann (TC Espelkamp-Mittwald) - Michael Götz (TC Espelkamp-Mittwald) 6:0, 6:1. Finale: König - Heinemann 6:2, 6:2.

Mädchen U11 (Halbfinale): Lara Wiedenhöft (Oeynhausener TC) - Lilly Middelschulte (Mindener TK) 6:0, 6:1; Maja Schweika (TVC Enger) - Johanna Erlinghausen (Bünder TC) 6:1, 6:3. Finale: Schweika - Wiedenhöft 6:1, 6:3.

Mädchen U12 (Halbfinale): Leonie Gottwald (RW Bad Oeynhausen) - Jule Schulz (TVC Enger) 6:1, 6:0; Milla Blaschke (TC Espelkamp-Mittwald) - Lotta Sophie Wehling (Lübbecker TC) 6:0, 6:0. Finale: Gottwald - Blaschke 6:2, 6:4.

Mädchen U14 (Halbfinale): Zoe Kardell (TC Herford) - Charlotte Middelschulte (Mindener TK) 6:3, 7:6; Jette Beckmann (TSG Herford) - Jelena Simonovic (Oeynhausener TC) 6:2, 6:1. Finale: Kardell - Beckmann 7:6, 6:1.

Mädchen U16 (Halbfinale): Marisa Hagemann (TC Espelkamp-Mittwald) - Kira Kintzel (TC RW Oeynhausen) 6:1, 6:0; Vanessa Kleimeier (TC Espelkamp-Mittwald) - Paula Kopp (TC Espelkamp-Mittwald) - 3:6, 6:4, 6:4. Finale: Kleimeier - Hagemann 4:6, 6:0, 7:6.

Mädchen U18 (Halbfinale): Sarita Hagemann (TC Espelkamp-Mittwald) - Gina Pusch (Oeynhausener TC) 6:1, 7:5; Nicole Gutjar (TC Espelkamp-Mittwald) - Rebecca Blumtritt (TC Herford) kampflos. Finale: Hagemann - Gutjar 1:6, 6:4, 6:2.