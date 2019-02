Espelkamp (WB/mas). Zunächst hatte alles nach einem geglückten Abenteuer ausgesehen. Die Fußballer des SC BW Vehlage waren in der Bezirksliga angekommen. Doch die Probleme beim Aufsteiger werden größer. In der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil haben sich sechs Spieler aus dem Kader verabschiedet.

»Die Situation ist schwierig, doch wir haben immer noch ein ganz gutes Team. Wir werden nicht aufgeben, brauchen aber jetzt auch das nötige Glück«, sagt Vehlages Trainer Heinrich Dyck, den die Rückzüge mehrerer Spieler doch überraschten. Benjamin Rossel und Isaak Peters, die beide Vater geworden sind, wollen kürzertreten. Gleiches gilt für Dominic Epp. Außerdem hat sich Rene Budde dem B-Ligisten OTSV Pr. Oldendorf angeschlossen. »Das sind natürlich für uns nicht ganz bedeutungslose Spieler«, sagt Dyck, der außerdem auf die in die Kreisligen zurückgewechselten Ibrahim Arabi und Denis Kiecha verzichten muss.

Stimmung nicht mehr gut

Der Vehlager Kader ist also deutlich geschrumpft und sorgt dafür, dass die Alarmglocken angegangen sind. »Wir müssen jetzt aufpassen, wir hatten auch schon eine Mannschaftssitzung, in der wir auch vorausgeschaut haben«, berichtet Dyck. Die Stimmung sei jedenfalls nicht mehr die beste. Das liege auch daran, dass die sportliche Vorbereitung nicht nach Wunsch verlief. Nur acht bis zehn Spieler seien regelmäßig zum Training gekommen. Einspielen für den so wichtigen zweiten Serienabschnitt sieht anders aus. »Wir sollten die Klasse halten. Das würde auch Gespräche mit möglichen Zugängen einfacher machen«, sagt Dyck, dessen Team sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge hat.

Los geht’s am Sonntag mit dem Spiel beim Siebten BV Stift Quernheim. Dort komme es erstmal darauf an, defensiv stabil zu stehen. Nach vorne seien die Vehlager weiterhin für Tore gut. Das machten sie zum Beispiel beim 8:0-Testspielsieg in Bustedt deutlich. »Wir haben aber keine Ahnung, wo wir derzeit stehen. Das Wichtigste ist zunächst einmal, dass wir elf Mann auf den Platz bekommen«, sagt Dyck. Seinen bekannten Humor hat der Coach trotz der Personalprobleme offensichtlich nicht verloren.