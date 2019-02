Von Volker Krusche

Espelkamp (WB). 3:2 gegen Regionalligist BSV Rehden, 5:0 gegen Westfalenligist RW Maaslingen und 3:2 gegen dessen Klassenkameraden SC Herford – mit Ausnahme einer Niederlage auf eisglattem Untergrund in Bruchmühlen konnte sich das, was der FC Preußen Espelkamp in seinen Testspielen auf den Kunstrasen brachte, absolut sehen lassen. Am Sonntag geht es nun wieder um Punkte – und dabei wird gleich Spitzenreiter VfB Fichte Bielefeld vorstellig.