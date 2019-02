Von Volker Krusche

Was war passiert? 61 Minuten waren auf dem Kunstrasen im Sportpark Mittwald gespielt, die Hausherren führten allein aufgrund ihres Plus an Chancen verdient mit 1:0, als Neuzugang Stefan Langemann in den Bielefelder Strafraum vordrang. Dort wurde er aber von Muhammet-Ali Özel regelwidrig zu Fall gebracht. Klare Sache: Foulelfmeter. Nicht aber für Schiedsrichter Dr. Jan Schubert, dessen Pfeife keinen Ton hervorbrachte. Doppelt bitter für die Preußen, denn der glasklare Strafstoß hätte wahrscheinlich für die Entscheidung gesorgt, zumindest aber den Ausgleich verhindert. Denn der resultierte aus dem folgenden Gegenangriff. Klar, dass FCP-Trainer Tim Daseking nach Spielschluss angefressen war. »Das Foul haben alle hier gesehen. Es wäre sicherlich der Dreier für uns gewesen.«

»Wir hatten ausreichend Chancen«

Allerdings haderte der Coach trotz der starken Vorstellung seines Teams auch mit seinen Mannen. »Wir hatten ausreichend Chancen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Mit der Gesamtleistung bin ich sehr zufrieden, mit dem Ergebnis aber nicht. Das ist für mich eine Katastrophe!«

45 Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab. Man merkte hüben wie drüben deutlich den Respekt. Fichte besaß zwar mehr Spielanteile, war mit seinem Latein aber spätestens am Espelkamper Sechzehner am Ende. Einzig ein Freistoß, der deutlich über das FCP-Gehäuse ging, stand für Bielefeld auf dem Notizblock. Da hatte Preußen in der Schlussphase der ersten Hälfte schon mehr zu bieten. Hinter eine scharfe Lange-mann-Flanke bekam Rilind Salihi freistehend per Kopf nicht genug Druck. Ein 25 Meter-Geschoss von Can Akbas zwang Fichte-Keeper Christopher Rump zu einer Glanzparade, denen er im zweiten Abschnitt noch einige folgen ließ. Dann aber dennoch die Führung der Hausherren. Ein Dyck-Freistoß wurde vom Gast geklärt, der Ball kam aber wieder in den Strafraum hinein, passierte Freund und Feind, fand den freistehenden Henrik Bartsch als Abnehmer und gegen dessen Flachschuss war kein Kraut gewachsen.

Bartsch mit der Riesenchance zum 2:0

Nach dem Wechsel stellte Tim Daseking auf eine 3:5:2-Taktik, um mehr Zugriff zu bekommen. Seine Jungs arbeiteten nun gut gegen den Ball. Daraus resultierten immer wieder Konter, bei denen es einzig im Abschluss haperte. Schon vor der Fehlentscheidung des Unparteiischen hätte es allerdings 2:0 heißen müssen, doch Bartsch setzte eine Direktabnahme aus acht Metern über den Kasten. Ein anderes Mal traf er das Leder nicht richtig, verfehlte zudem Adick knapp. Erst nach einer Stunde verzeichnete man die ersten Möglichkeiten der Gäste nach einem Freistoß und einer Ecke. Es folgte das nicht gepfiffene Foul an Langemann, der später mit zwei Kopfbällen in Rump seinen Meister fand, und im Gegenzug der Ausgleich, als sich ein Kopfball von Maximilian Helf ins lange Ecke senkte. Bitter, äußerst bitter für Espelkamp, das den Sack früher hätte zumachen, aber auch in der Folge den Dreier hätte klarmachen können. So wurde Rene Freimuth freistehend wegen angeblichen Abseits zurückgepfiffen, traf Akbas sechs Minuten vor Schluss nur den Pfosten. Fast wäre das Glück der Gäste noch größer geworden, aber Till Wriedt rettete zuvor mit einem Reflex gegen Dennis Lobitz. So blieb es beim 1:1. Daseking blieb aber dabei: »Wir hätten gewinnen müssen!«

FC Preußen Espelkamp : Wriedt; Islamaj, Wessel, Langemann, Schmidt, Bartsch (81. Köse), Akbas, Freimuth, Dyck (81. Kelemci), Salihi (89. Kamolz), Adick

Tore : 1:0 (45.) Batrsch, 1:1 (67.) Helf