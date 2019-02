Hallenkreismeisterschaft in Espelkamp Fotostrecke

Foto: Pollex

F-Junioren

Der Nachwuchs des TuRa Espelkamp stellte eine Klasse für sich dar. Zwei Spiele, zwei Siege und 10:0 Tore – in einer Endrunde. Nach einem 3:0-Halbfinalerfolg gegen den FC Preußen legten die TuRaner im Endspiel noch einmal und fertigten die FSG Hüllhorst mit 7:0 ab. Besonders in den Vordergrund spielte sich Ebrahim Matar, der als eines der größten Talente im Altkreis-Fußball gilt. Mit seinen flinken Bewegungen und feinster Technik ließ er so manchen Gegenspieler aussteigen. »Ich habe es in diesem Alter noch nicht besser gesehen«, schwärmte Pokalspielleiter Ralf Wilhelmy. Den dritten Platz in dieser Konkurrenz sicherte sich der FC Preußen durch einen 5:2-Erfolg gegen den FC Lübbecke.

E-Junioren

Der Favorit wurde seiner Rolle gerecht. Die Talente des FC Preußen Espelkamp führen nicht nur die Tabelle in der Marco-Reus-Liga überlegen n, sie dürfen sich jetzt auch Hallenkreismeister nennen. Bei ihrem Siegeszug präsentierten sie sich vor allem in Torlaune. Im Halbfinale gelang der Mannschaft zunächst ein 9:1 gegen den OTSV Pr. Oldendorf. Im Endspiel wurde dann ein 9:3 gegen den TuS Stemwede nachgelegt. Allerdings war die Partie zunächst gar nicht so deutlich, wie es das Endergebnis aussagt. Bis zur Pause hielten die Stemweder beim 3:4-Zwischenstand noch ordentlich dagegen. Den dritten rang sicherte sich der FC Oppenwehe mit einem 5:1-Erfolg gegen Pr. Oldendorf.

D-Junioren

Dieses Finale bot die mit Abstand größte Spannung, weil sich zwei Teams auf Augenhöhe gegenüberstanden. Die JSG Nord Oppenwehe hatte im Halbfinale den Kreisliga-Tabellenführer JSG Stemweder Berg mit einem 6:1 ausgeschaltet. Im Endspiel wartete dann der FC Preußen als Gegner. Der kleinere Kader der JSG, in dem sich mit Lisa Wagenfeld auch ein Mädchen tummelte, spielte sich in der ersten Halbzeit eine 3:1-Führung heraus. Torschützen waren die herausragenden Justus-Frederic Treseler per Doppelpack und Luca-Yannik Borcherding. Die Preußen verkürzten noch auf 2:3, doch der Pokal ging an die Nordkreisler. »Dieses Finale hat mich wirklich fasziniert«, lobte Ralf Wilhelmy. Dritter wurde die JSG Stemweder Berg.

C-Junioren

Der FC Preußen Espelkamp präsentierte sich als klarer Dominator des Wettbewerbs. Stolze 21 Treffer gelangen dem Kreisliga-Primus mit dem Trainer-Erfolgsduo Davies/Menz am Finaltag. Die Stärke zu spüren bekam im Halbfinale die FSG Hüllhorst-Tengern (10:2) und im Endspiel der TuRa Espelkamp (11:1). Die FSG rehabilitierte sich immerhin durch einen 3:1-Erfolg im Spiel um Platz drei gegen die JSG Blasheim-Lübbecke.

B-Juniorinnen

In einer Fünfergruppe wurde der Kreismeister der Juniorinnen ermittelt. Gespielt wurde hier im Modus »Jeder gegen jeden«. Ohne Punktverlust sicherte sich die Mädchenspielgemeinschaft aus Isenstedt-Alswede-Pr. Oldendorf, die in der Kreisliga A den zweiten Platz belegt, den Titel. Entscheidend waren die beiden knappen Siege gegen die Konkurrenten TuRa Espelkamp (2:1) und TuS Gehlenbeck (3:2). Diese beiden Teams belegten in der Endabrechnung die Ränge zwei und drei. Dahinter folgten die JSG Levern/Oppenwehe und der TuS Eintracht Tonnenheide.