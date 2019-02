Von Volker Krusche und Marc Schmedtlevin

Espelkamp/Stemwede (WB/Kru/mas). Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Verhindert aber nicht, dass anschließend viel über seinen Inhalt gesprochen wird. So geschehen nach Abpfiff der Partie in der Fußball-Landesliga zwischen dem FC Preußen Espelkamp und dem VfB Fichte Bielefeld. Bis dahin hatte sich die kurze Aufregung nach einem ausgebliebenen Pfiff längst wieder gelegt. Doch spätestens nach der Betrachtung des Fotos der LÜBBECKER KREISZEITUNG, das besagten Zweikampf im Bielefelder Strafraum festhielt, kochten Emotionen wieder hoch. »Das war ein klares Foul. Da hätte der Schiedsrichter auf Elfmeter für uns entscheiden müssen«, ärgerte sich FCP-Trainer Tim Daseking. Eine wirklich gute Leistung seiner Mannen fand durch die falsche Einschätzung von Dr. Jan Schubert nicht die passende Belohnung. Der zwingend erforderliche Pfiff hätte für die Adlerträger das 2:0 bedeuten können – und das wäre wahrscheinlich die Vorentscheidung gewesen. Ärgerlich.

Preußen-Pech und Fichte-Glück

Noch ärgerlicher war aber die Tatsache, dass der Fichte-Ausgleich aus dem direkt nach dem Foul an Stefan Langemann entsprungenen Gegenangriff der Gäste resultierte. »Der Treffer wäre durch einen Elfmeterpfiff doch gar nicht gefallen«, sagte Daseking. Pech für die Preußen, Glück für den Tabellenführer. Allerdings verfügt ein Landesliga-Schiedsrichter nicht über einen Videobeweis, kann (und darf) also mit seiner Einschätzung auch mal daneben liegen.

Ungeachtet der Fehlentscheidung durfte Coach Daseking mit der Vorstellung zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte zufrieden sein. Und das war er auch. Hinten ließ das Innenverteidiger-Duo Michael Wessel und Toni Islamaj mit ihren Nebenleuten kaum etwas anbrennen. Links suchte Rene Freimuth immer wieder den schnellen Weg nach vorne. Und nach der Pausenumstellung auf eine 3:5:2-Taktik bekam Espelkamp noch mehr Zugriff – und dadurch Möglichkeiten zum schnellen Umschalten. Einziges Manko: die Chancenverwertung. Die hatte Daseking, der aufgrund einer weiteren Zeh-Operation bis mindestens April auf Daniel Penner verzichten muss, bereits in den Wintertests bemängelt. Gegen den Tabellenführer kostete sie diesmal gleich zwei Punkte. Leistung top, Ergebnis hop – das sah auch Daseking so: »Auf die Vorstellung können wir sicherlich aufbauen, aber wir müssen unsere Dinger vorn besser verwerten.«

Tengerns Chance auf Platz eins

Anerkennung erfuhren die Preußen auch vom Gegner. »Hier müssen die anderen Aufstiegsanwärter erst einmal bestehen«, sagte Fichtes Co-Trainer Güven Aydin. Zur Kenntnis genommen haben wird die Leistungen auch Christian »Klappi« Meyer. Der Sportliche Leiter des TuS Tengern schaute zu und dürfte das Remis als ordentliches Ergebnis eingestuft haben. Seine Mannschaft blieb wegen der Unbespielbarkeit des eigenen Rasenplatzes am Wochenende ohne Spiel, verbuchte aber dennoch einen Erfolg. Der Grund: Als Rangzweiter liegt der TuS aktuell nur drei Punkte hinter dem VfB Fichte, ist aber zwei Spiele in Rückstand. Ein Wechsel an der Spitze ist also bald denkbar.

In solche Sphären schielt Heinrich Dyck mit seinem SC BW Vehlage in der Bezirksliga nicht. Für ihn geht es einzig um den Verbleib in der Klasse. Für einen Aufsteiger kein Wunder. Dann sollte es aber nicht zu häufig passieren, dass seine Jungs gut spielen, dem Gegner aber die Punkte überlassen. So wie beim 0:3 in Stift Quernheim passiert. Vielleicht müssen sie auch früher geweckt werden, denn richtig wach wurden sie erst, als sie schon mit 0:2 hinten lagen. Dann aber bot sich den Blau-Weißen eine dicke Torchance nach der anderen. Problem nur: Sie blieben alle ungenutzt. Ein Problem, das die Vehlager auch schon in der Hinrunde begleitete. Da allerdings noch mit größerem Kader. In dem fand sich überraschend auch Benjamin Rossel wieder. Der wollte als junger Vater eigentlich kürzer treten. Bei den »Stiften« aber gehörte er zum Stammpersonal. Warum? Darauf hatte Heinrich Dyck keine Antwort. »Noch nicht...«

Dielinger Déjà-vu

Trainerkollege Sebastian Schmidt vom TuS Dielingen musste auch Antworten finden. Auf die Fragen nach der Leistung seines Teams im ersten Durchgang bei der Pleite in Kutenhausen. Da stand es nämlich 0:3 (am Ende 1:3). In den entscheiden Szenen fehlte dem Nordkreisteam der Zugriff. »Es war ein schlechter Start nach einer schlechten Vorbereitung«, sagte Schmidt und fühlte sich an die Vorsaison erinnert. Auch da befanden sich die Dielinger nach der Pause noch im Winterschlaf. Die Partien in Oetinghausen und Bruchmühlen gingen verloren. Einen ähnlichen Fehlstart in die zweite Saisonhälfte soll beim TuS dieses Mal unbedingt verhindert werden. »Ich hoffe, dass das Spiel von Sonntag einen Hallo-Wach-Effekt hat«, sagte Schmidt, der sein Team mit Blick auf das Spiel am Sonntag gegen den Kellerkonkurrenten FSC Eisbergen unter Druck setzt: »Da sind wir zum Siegen verdammt.«