Ab der nächsten Saison will Allan Firmino Dantas, hier im Rödinghauser Trikot, mit dem FC Preußen Espelkamp jubeln. Foto: Jens Göbel

Espelkamp (WB/mas). Etwas ruhiger war es um den FC Preußen Espelkamp geworden. Der Alltag in der Fußball-Landesliga rückte zuletzt in den Fokus. Jetzt macht der ambitionierte Klub aber wieder mit einem Transfer auf sich aufmerksam. Allan Firmino Dantas wird die Adlerträger ab der nächsten Saison verstärken.

Mit dem Brasilianer, der in Joao Pessoa geboren ist, präsentieren die Preußen den nächsten Spieler mit Regionalligaerfahrung. Diese sammelte er in der vergangenen Saison im Trikot des SV Rödinghausen. Zu diesem Verein war Dantas, der seine Zeit als Jugendspieler vor allem beim VfL Theesen verbrachte, von Arminia Bielefeld ausgeliehen worden. Beim Zweitligisten hätte der 22-Jährige auch gerne eine Karriere im Profibereich angestrebt, der Vertrag wäre noch bis zum Sommer 2019 gelaufen. Doch die Gesundheit machte Dantas einen Strich durch die Rechnung. Derzeit kuriert er noch einen Kreuzbandriss aus. »Deswegen muss Allan nach seiner langen Pause auch langsam aufgebaut werden«, sagt Preußen-Trainer Tim Daseking.

Zugang variabel einsetzbar

Dantas und Daseking kennen sich schon seit vielen Jahren, der Coach verfolgte den Werdegang des Spielers und der Kontakt riss nie ganz ab. »Nach seiner erneuten Knieverletzung im letzten Sommer hat Allan beschlossen, seine Profikarriere zu beenden. Bei uns kann er neben seiner Ausbildung auf gutem Niveau Fußball spielen und wir hoffen natürlich, dass er gesund bleibt« sagt Daseking, der seinen Zugang variabel einsetzen kann.

In Rödinghausen agierte Dantas vor allem als linker Verteidiger. Eine ähnliche Rolle als Flügelspieler könnte der Linksfuß auch in einem möglichen 3-4-3-System beim FC Preußen übernehmen. »Sechser, Achter und sogar Zehner kann Allan allerdings auch«, betont Daseking die Flexibilität.

Dantas fehlt der Fußball

In Espelkamp dürfte der Dantas-Transfer den Konkurrenzkampf zusätzlich befeuern. Eine Situation, die der Zugang annimmt. »Ich habe mich im letzten Sommer sehr bewusst entschieden, nicht mehr professionell spielen zu wollen. Die Rehabilitation nach der Verletzung ist bislang optimal verlaufen und ich freue mich auf die reizvolle Aufgabe in Espelkamp. Der Fußball hat mir in den letzten Monaten sehr gefehlt.«, sagt Dantas.

Ganz am Ende der Transferaktivitäten dürfte der FC Preußen noch nicht sein. Nach Informationen der LÜBBECKER KREISZEITUNG soll bald noch ein Zugang aus der Regionalliga Nord präsentiert werden. Dann könnte aber Schluss sein. »Ich denke, wir sind unseren Zielen entsprechend gut aufgestellt mit dem Kader und ich halte weitere externe Verpflichtungen für unwahrscheinlich. Gute Gelegenheiten werden wir aber natürlich weiter abwägen und gegebenenfalls nutzen«, sagt FCP-Präsident Henrik Wiegmann.