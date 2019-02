Von Marc Schmedtlevin

Espelkamp (WB). Am 1. Juni geht’s los. Dann starten die Tennis-Herren 30 des TV Espelkamp-Mittwald ihr Projekt »Endspiel und Meisterschaft daheim«. Wer die Gegner in der neuen Bundesliga-Saison sein werden, steht mittlerweile auch schon fest. Für die Herren 70 und 75 des Vereins beginnt die Serie in den Regionalligen bereits einen Monat früher.

Die Espelkamper haben sich in der nationalen Spitze der Tennis-Herren 30 etabliert. Im Jahr 2017 wurden sie auf Anhieb Deutscher Meister, im Vorjahr landeten sie auf dem zweiten Platz. In der kommenden Sommersaison können die TVE-Asse nun etwas ganz Besonderes erreichen: den Gewinn der Deutschen Meisterschaft auf eigener Anlage. Das Endspiel werden die beiden Gruppensieger am Samstag, 27. Juli, auf der Anlage des Erstplatzierten der Nord-Staffel austragen. Das könnte im besten Fall der TVE sein.

Endspiel ersetzt Endrunde

Das direkte Finale zwischen den beiden Gruppensiegern ist Bestandteil einer Reform der 30er-Bundesliga. Die Saison zog sich in den vergangenen Jahren hin wie ein Kaugummi. Nach der Gruppenphase in den Staffeln Nord und Süd kam es erst nach wochenlanger Pause zur Endrunde mit den vier besten Teams. Dieser Modus wurde nun abgeändert. Nur noch die beiden Topteams spielen direkt eine Woche nach dem letzten regulären Spieltag den Titelträger aus. der Serie ausgetragen. »Ich finde die Lösung gut. Eine Endrunde mit Halbfinale und Finale an zwei Tagen war doch sehr anstrengend«, sagte TVE-Kapitän Tobias Löhbrink, der auch 2019 auf sein eingespieltes Team setzen kann. Die Franzosen Josselin Ouanna, Gregoire Burquier und Eric Prodon sowie der Italiener Enrico Burzi haben ihre Zusagen gegeben. Auch im deutschen Teil mit Franz Stauder, Andreas Thivessen, Gunnar Hildebrand, Jan-Henrik Langhorst und Mirko Sasse soll es keine Veränderungen geben.

Heimspiel-Start gegen Leverkusen

Auf dem Weg in Richtung Endspiel haben die Espelkamper sechs Aufgaben zu lösen. Los geht es am Samstag, 1. Juni (12 Uhr), mit einem Heimspiel gegen den RTHC Bayer Leverkusen, der in der Vorsaison mit 8:1 besiegt wurde. Es folgen drei Partien gegen Liga-Neulinge: beim TC BW Berlin (8. Juni), gegen den Kölner THC Stadion RW (15. Juni) und beim Buschhausener TC (29. Juni). Am 6. Juli geht es dann zum Uhlenhorster HC Hamburg, ehe es zum Duell mit Dauerrivale und Titelverteidiger TC Raadt auf eigener Anlage kommt (20. Juli). Im Normalfall dürfte sich hier entscheiden, wer in das Endspiel einzieht. Nicht mehr in der 30er-Staffel zu finden ist Jacobi & Partner Ratingen, der Espelkamper Finalgegner aus dem Jahr 2017.

Ein besonderer Tag in der TVE-Geschichte dürfte auch der Mittwoch, 1. Mai, werden. Dann treffen zum Auftakt der Regionalliga-Saison der Herren 75 die erste und die aufgestiegene zweite Mannschaft des Klubs aufeinander. Ziel der TVE-Senioren dürfte die erneute Qualifikation für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft sein. Im Vorjahr wurden die »75er« Vizemeister. Nur das bessere Satzverhältnis hatte auf der TVE-Anlage den Ausschlag zugunsten des TC Siershahn gegeben. Erfolgshungrig dürften auch die Herren 70 weiterhin sein. Drei Mal in Folge haben sie nun schon die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Gegen einen vierten Titel hätten sie wohl nichts einzuwenden. Die Mission Titelverteidigung beginnt ebenfalls am 1. Mai – mit einem Heimspiel gegen den TC Brackwede.

Die Termine

Herren 70

1. Mai: TVE - Brackwede; 8. Mai: TC GW Am Kreuzberg - TVE; 15. Mai: Marienburger SC - TVE; 22. Mai: BW Krefeld - TVE; 5. Juni: TVE - Bielefelder TTC; 12. Juni: DSD Düsseldorf - TVE; 26. Juni: TVE - TC Lese.

Herren 75

1. Mai: TVE I - TVE II; 8. Mai: TVE I - RV Rauxel; 15. Mai: TVE II - TC Weiden; 22. Mai: TC Weiden - TVE I, Dortmunder TK RW - TVE II; 5. Juni: Bayer Wuppertal - TVE I, TVE II - DSD Düsseldorf; 12. Juni: TVE I - Dortmunder TK RW, RV Rauxel - TVE II; 26. Juni: DSD Düsseldorf - TVE I, TVE II - Bayer Wuppertal.