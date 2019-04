Von Marc Schmedtlevin

Espelkamp (WB). Sie haben wieder Großes vor: Die in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Tennis-Senioren des TV Espelkamp-Mittwald streben für die am 1. Mai beginnende Saison mindestens die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft an. Gerne darf darin dann auch der eine oder andere Titel herausspringen.

Die Liste der Espelkamper Erfolge ist allein im vergangenen Jahr um zwei Einträge reicher geworden. Die Herren 70 wurden Deutscher Meister, die Herren 75 landeten auf dem zweiten Platz. »An diese Ergebnisse wollen wir natürlich anknüpfen«, sagt Teammanager Folker Seemann mit Blick auf die neue Spielzeit.

Vereinsduell zum Auftakt

In der werden sogar drei TVE-Mannschaften in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten sein. Die zweiten Herren 75 haben den Aufstieg geschafft und schlagen nun erstmals in der Regionalliga West auf. Zum direkten Duell mit der ersten Mannschaft kommt es gleich am ersten Spieltag (Mittwoch, 1. Mai, 13 Uhr). Das sehen die Statuten so vor, um eine mögliche Wettbewerbsverzerrung zu verhindern. Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten jedenfalls groß und die Stimmung bestens. »Wir reden schon jetzt kein Wort mehr mit den Spielern der ersten Mannschaft«, scherzt Hans-Hermann Leue, Kapitän des Teams 75 II. In Wahrheit bilden die beiden Mannschaften aber eine starke Einheit, die sich mit Blick auf den gesamten Saisonverlauf unterstützen wird. »Wir werden im Spiel gegeneinander nicht auf die Tabelle achten. Die Leistungsunterschiede sind sowieso deutlich. Für die erste Mannschaft geht es darum, die Endrunde zu erreichen und für die zweite ist der Klassenverbleib das Ziel«, sagt Leue.

Der muss bei seiner Aufstellung zunächst auf Dieter Weitz verzichten. Der Spitzenspieler der zweiten Mannschaft musste sich vor kurzem einer Operation unterziehen und wird voraussichtlich erst ab dem dritten Spieltag wieder zur Verfügung stehen. Ersatz aus der dritten Mannschaft, in der sich viele TVE-Urgesteine tummeln und die in der Ostwestfalenliga als Mitfavorit gilt, steht bereit.

Die Espelkamper Herren 75 dürfen sich in diesem Frühjahr über namhafte Verstärkung freuen. Weltmeister Eltjo »Ed« Sasker ist von den »70ern« eine Altersklasse nach unten gerutscht und wird nun der Spitzenspieler sein. »Er macht die Mannschaft natürlich deutlich stärker«, sagt Folker Seemann. Nicht nur deswegen gilt der TVE auch als Favorit in der Regionalliga. Die stärkste Konkurrenz dürfte aus Düsseldorf und Weiden kommen. Im Fernduell gelte es daher, gegen die vermeintlich schwächeren Teams keine unnötigen Punkte abzugeben.

Vaarties folgt auf Sasker

Die Devise lässt sich auch auf die Herren 70 beziehen. Die Serien-Meister haben den »Verlust« des Niederländers Sasker gut kompensiert und sich mit dessen Landsmann Peter Vaarties verstärkt. »Ich bin der Benjamin im Team«, sagt der Zugang, der erst vor kurzem 70 wurde. Seine Visitenkarte in Espelkamp gab Vaarties in der vergangenen Saison ab – als Gegner. Mit dem DSD Düsseldorf, der neben Krefeld und Köln wieder zu den Mitfavoriten zählt, traf er auf den TVE, gewann sein Einzel gegen Georg Sonsalla glatt in zwei Sätzen.

Sasker warb danach für einen Wechsel in den Altkreis. Mit Erfolg. »Ich bin jetzt im 16. Jahr in Espelkamp und ich denke, dass wir quasi jede Saison einen neuen Spieler begrüßen durften. Und die haben uns auch nicht wieder verlassen«, sagt Teammanager Seemann, für den die Gründe auf der Hand liegen: »Wir sind mit der Zeit alle Freunde geworden. Das macht viel Spaß und bringt Erfolg. Und natürlich gehören auch die Ehefrauen dazu, die uns alle spielen lassen.«