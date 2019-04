Von Alexander Grohmann

Espelkamp (WB). Es hat endlich geklappt: Fußball-Landesligist FC Preußen Espelkamp kann nach drei vergeblichen Anläufen in der Rückrunde zum ersten Mal ein Top-Team schlagen. Den 2:0 (1:0)-Sieg über den hochkarätig besetzten Tabellendritten SC Verl II verdienen sich die Hausherren mit einer erstklassigen Vorstellung. »Wir waren damit die Ersten, die Verl in diesem Jahr schlagen konnten«, bilanziert Preußen-Coach Tim Daseking zufrieden.

Verls Reserve wartet im Albert-Pürsten-Stadion mit einem edlen Aufgebot auf. Mit Niklas Sewing, Arthur Ekalle sowie Torhüter Luis Klante stehen gleich drei Akteure aus dem Regionalliga-Kader in der Startelf der Gäste. Die Preußen zeigen sich aber unbeeindruckt und befolgen von Beginn an den eigenen Matchplan.

Mit aggressivem Pressing stören die Gastgeber immer wieder das Verler Aufbauspiel und sorgen dafür, dass die U21-Talente keine ruhige Minute auf dem Rasen haben. »Wir haben von Anfang an super-aggressiv gespielt«, sagt ­Stefan Langemann, der im 4-4-2-System neben Henrik Bartsch als zweite Spitze agiert und zu den wirkungsvollsten Akteuren gehört.

Führungstreffer durch Langemann ist kurios

In der 13. Minute bringt der Linksfuß sein Team kurios in Führung: Nachdem Yasin Köse im Strafraum zu Fall gebracht wird, ist Langemann stattdessen zur Stelle und zieht volley ab – SCV-Keeper Klante ist zwar noch dran, kann den Ball nach Meinung des Schiedsrichter-Assistenten aber erst hinter der Linie aus dem Tor kratzen. Statt Elfmeter heißt es also: 1:0 für die Preußen.

In der Folge entwickelt sich ein temporeiches Spiel mit Vorteilen für die Hausherren. Hinten kann sich Espelkamp zudem auf Schlussmann Till Wriedt verlassen, der in der 20. Minute einen Schuss von ­Sewing exzellent entschärft. Auf der anderen Seite zeigt das Preußen-Pressing immer wieder Wirkung: In der 40. Minute ist es Torjäger Henrik Bartsch, der eine Maßflanke von Lange­mann in der Mitte per Kopf nur um Haaresbreite verpasst. Kurz vor der Pause scheitert Bartsch per Kopf aus kurzer Distanz am stark reagierenden Klante.

Lino Salle sorgt nach Verler Zwischenoffensive für Entscheidung

Nach der Pause werden die Verler etwas aktiver: Bei Schüssen von Kubilay Arayan (53.) und Stephan Dalmis (54.) ist Wriedt wieder auf dem Posten. Viel mehr hat der Tabellendritte nicht zu bieten. Anders Espelkamp: Die Daseking-Elf drückt nun wieder stärker auf das 2:0 und wird nach mehreren vergebenen Chancen belohnt: ­Rilind Salihi tankt sich auf links durch und gibt den Ball in die Mitte, wo der just eingewechselte Lino Salle ins leere Tor einschiebt (70.). Langemann hätte aufstocken können: Einmal steht der Stürmer bei seinem Treffer hauchzart im Abseits, dann trifft der Ex-Verler per Linkshammer aus 16 Metern die Unterkante der Latte.

»Das eine oder andere Tor mehr hätten wir schießen können«, sagt auch Trainer Tim Daseking. Doch ein 2:0 gegen Verls Reserve ist trotzdem ein absolutes Wunschergebnis.

Preußen Espelkamp: Wriedt – Islamaj, Kelemci, Wessel, Freimuth, Akbas, Redetzky, Salihi (87. Kamolz), Köse (65. Salle), Langemann, Bartsch (82. Adick).

Tore: 1:0 Langemann (13.), 2:0 Salle (70.).