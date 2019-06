Auch in diesem Jahr darf man in Espelkamp wieder auf gute Leistungen hoffen. Foto: Volker Krusche

Von Volker Krusche

Espelkamp (WB). Der Leichtathletik-Nachwuchs aus dem Mühlenkreis hat seine Klasse in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt. Dazu zählen auch die Jungs und Mädchen aus dem Lübbecker Land, insbesondere die der beiden Vereine ATSV Espelkamp und TuSpo Rahden, die bereits mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen haben aufhorchen lassen. Am Samstag besteht erneut die Chance zur Steigerung, wenn das einzige Sportfest auf dem Boden der LG Kreis Lübbecke stattfindet. Ab 10.30 Uhr geht es im Albert Pürsten-Stadion in Espelkamp beim vierten Durchgang des Schüler-Mehrkampfcups um Punkte für die Gesamtwertung. Es sind aber auch Wettkämpfe für Männer und Frauen ausgeschrieben.