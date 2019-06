Will in Espelkamp in gewohnter Manier aufdrehen: Andreas Voglsammer. Gestern startete der dynamische Stürmer mit Arminia Bielefeld in die Vorbereitung. Foto: Thomas F. Starke

Von Alexander Grohmann

Kurios: Der Preußen-Coach hat sich mit der möglichen Aufstellung, mit der er seine Elf im Sportpark Mittwald in den Fußball-Hit schicken wird, bisher so gut wie gar nicht beschäftigen können. Der Grund: etliche andere Details, die es im Vorfeld der nicht alltäg­lichen Partie zu beachten gilt. »Das Ganze ist eine große Herausforderung, so ein Spiel gab es seit zehn Jahren nicht mehr hier in der Region«, unterstreicht Daseking.

Arminia-Hype: Preußen kalkulieren mit »1000 Zuschauerm plus x«

Dass Arminia die erste Partie seiner Saison-Vorbereitung in Espelkamp austrägt, hat den Hype um das Freundschaftsspiel angefacht. Etwa 900 Karten konnte der Landesligist bis Dienstag schon auf seiner Online-Seite absetzen. Bis Sonntag dürften weitere Interessierte dazukommen. »Wir hoffen auf eine Zuschauerzahl 1000 ­plus x«, sagt Daseking.

Umso wichtiger ist es dem Gastgeber, für einen störungs­freien Ablauf zu sorgen. Und das ist mit Aufwand verbunden. »Wir betreten zum Teil Neuland. Das ist interessant, aber auch mühselig«, verweist der Trainer auf viele Gespräche, die von Vereinsseite aus unter anderem mit dem Ordnungsamt zu führen sind.

Ordnungsamt muss zusätzliche Sitzplätze erst genehmigen

Diese drehten sich auch um eine interessante Idee der Preußen. Aufgrund des Zuschauer-Andrangs hat der Verein sich dazu entschlossen, am Rasenplatz eine Extra-Tribüne zu errichten, die 200 Zuschauer fasst. Das notwendige Equipment ist vorhanden, doch zunächst müssen auch hier bürokratische Hürden übersprungen werden. Daseking erklärt: »Wenn es um strukturelle Veränderungen auf einem Sportgelände geht, muss man erst einen Antrag stellen.« Das haben die Preußen getan, auf grünes Licht wartet der Verein aber noch.

Hilfreich: Die Preußen profitieren bei den Spielvorbereitungen auch vom Know-how der Firma Gauselmann, die schon weitaus größere Veranstaltungen auf die Beine gestellt hat. Ohnehin hatte der Hauptsponsor der Landesliga-Fußballer, Paul Gauselmann, mit seinen Top-Kontakten zum Zweitligisten das Arminen-Gastspiel erst ermöglicht. Für den 84-Jährigen ist die Partie auch eine gute Gelegenheit, seinen Mitarbeitern etwas Gutes zu tun. Mehrere hundert Freikarten hat Gauselmann an seine Belegschaft verteilt.

Verkehrskonzept: Gastgeber muss am Sonntag noch 55 Schilder aufstellen

Die Preußen rüsten sich für den Fußball-Hit: Neben der Tribüne werden für das Spiel auf dem Naturrasen auch eine Beschallungsanlage sowie zusätzliche Toiletten installiert. Die Planungen führen sogar noch weiter. Das Verkehrskonzept sieht vor, dass die Preußen am Spieltag 55 Schilder auf den umliegenden Zufahrtstraßen aufstellen, um den Zuschauer-Andrang zu regeln und auf Park­flächen zu verweisen.

Dortmund-Spiel im März war ein guter Testlauf

Weil die Parkmöglichkeiten am Platz begrenzt sind, gibt es weitere Optionen, etwa am Auesee. Auch der 800 Meter entfernte Parkplatz des Discounters »NP« steht den Besuchern am Sonntag kostenlos zur Verfügung. Der Verein hofft auch auf die Hilfe der Stadt: »Wir sind nicht so viele Ehrenamtliche, dass wir Sonntag mal eben 55 Schilder aufstellen können«, sagt Daseking. Eine Art »Testlauf« für die Arminia-Partie war das Westfalenpokal-Achtelfinale der B-Jugend im März gegen Borussia Dortmund, als die Preußen ähnliche Auflagen zu erfüllen hatten. Aus diesem Erfahrungsschatz kann man zehren.

50 Ehrengäste aus dem Sponsorenbereich wurden vom Verein um den Vorsitzenden Hendrik Wiegmann eingeladen. »Das Spiel ist eine gute Möglichkeit, sich einmal intensiver auszutauschen und über die Entwicklung des Vereins zu informieren«, sagt Daseking.

Stimme des Tages: Christian Spönemann als Moderator im Einsatz

Auch an das Rahmenprogramm hat der Verein gedacht: Mit Christian Spönemann führt ein bekannter Moderator durch die Fußball-Show, Interviews sind nicht nur mit den DSC-Geschäftsführern Samir Arabi und Markus Rejek, sondern auch mit dem einen oder anderen Spieler geplant.

»Wir wollen uns als guter Ausrichter präsentieren. Das ist noch wichtiger als das Ergebnis«, sagt Daseking, der sich ab heute endlich um seinen Kernbereich kümmern darf. Der Coach steigt mit seiner Elf in die Vorbereitung ein. Nach nur zwei Trainingseinheiten warten dann schon die Arminen.