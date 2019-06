A-Liga-Dauerbrenner Paul Unrau (grünes Trikot) trägt in der kommenden Saison den roten Preußen-Dress. Er wechselt von TuRa Espelkamp zum Ortsrivalen. Foto: Pollex

Von Marc Schmedtlevin

Espelkamp/Stemwede (WB). Es tut sich einiges auf dem Transfermarkt der Lübbecker Fußball-Kreisliga A. Vor allem der FC Preußen Espelkamp II bastelt kräftig an der Zusammenstellung seines zukünftigen Kaders – und greift dabei gleich doppelt bei den Nachbarn vom TuRa zu.

Die abgelaufene A-Liga-Saison wollen sie beim FC Preußen offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Nachdem der Klub in der Winterpause noch mit dem Aufstieg in die Bezirksliga geliebäugelt hatte, sprang nach einem ganz schwachen zweiten Saisonabschnitt gerade einmal der elfte Platz heraus. »Mit der unteren Tabellenregion wollen wir natürlich nichts zu tun haben«, sagt der neue Trainer Maxim Dyck, der auch selbst weiter die Schuhe schnürt. Gleiches gilt für Can Akbas, der als Co-Trainer eingeplant ist. Zunächst soll Akbas allerdings die Vorbereitung mit der Landesliga-Mannschaft absolvieren.

Thomas Gräber und Paul Unrau verstärken die Preußen

Auch nur mit dem 31-Jährigen Dyck bekommt die Preußen-Reserve eine Menge Erfahrung aus der Landes- und Bezirksliga hinzu. Doch damit nicht genug: Weitere »A-Liga-Dauerbrenner« schließen sich den Preußen an. Konkret handelt es sich um Thomas Gräber und Paul Unrau, die bisher das Trikot von TuRa Espelkamp trugen. Neu beim FCP ist außerdem Emanuel Olfert, der zuletzt mit dem SC Enger in der Bezirksliga spielte. »Die nötige Erfahrung ist genau das, was der Mannschaft bisher fehlte«, begründet Trainer Dyck die externen Transfers.

Mario Warkentin ist ebenfalls verstärkt als Spieler gefragt

Reichlich Verstärkung gibt es außerdem aus den eigenen Reihen. Mario Warkentin, der die zweite Mannschaft in der Rückrunde betreute, soll nun auch wieder häufiger als Spieler zum Einsatz kommen. Aus dem Kader der Ersten rücken Daniel Kamolz, Jonas Kalburg und Fynn Thielemann zurück. Und als zweiten Keeper haben die Preußen Roman Friesen aus der eigenen U19 eingeplant. Sie alle sollen dabei helfen, den FC Preußen II möglichst bald in eine höhere Spielklasse zu befördern. Ein Selbstläufer wird das aus Sicht von Dyck aber nicht: »Es wird sich zeigen, ob wir ganz oben angreifen können. Dafür muss schon vieles funktionieren.«

Aufsteiger Isenstedter SC muss seinen Torjäger ziehen lassen

Zu den größten Konkurrenten wird TuRa Espelkamp aufgrund der personellen Entwicklung vermutlich nicht zählen. Neben Gräber und Unrau hat der Klub noch einen weiteren Abgang zu verkraften. Andri Reimer, der in der vergangenen Saison Hausbaubedingt weniger zum Einsatz kam, schließt sich dem TuS Stemwede an.

Neuigkeiten gibt es auch vom Aufsteiger Isenstedter SC. Der muss in der neuen Saison auf Abdellah Ennejjari verzichten. Den Torjäger zieht es örtlich bedingt zum SV Ubbedissen (Kreisliga A Bielefeld). Immerhin: Mit Ewald Gretschmann vom BSC Blasheim kann der ISC auch einen Zugang präsentieren.