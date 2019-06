Fabian Klos (links) tritt am Sonntag mit Arminia Bielefeld zum Testspiel in Espelkamp an. Ob der Landesligist den Top-Stürmer irgendwie in Schach halten kann? Foto: Thomas F. Starke

Von Alexander Grohmann

Espelkamp (WB). Dieser Saisonauftakt hat’s in sich: Mit dem Testspiel-Kracher gegen Zweitligist Arminia Bielefeld läuten die Fußballer des FC Preußen Espelkamp am Sonntag (18 Uhr) die neue »Zeitrechnung« ein.

Die ambitionierten Ziele des Klubs, der den Kader mit zehn zum Teil namhaften Neuzugängen verstärkt hat, sehen für die nächste Serie nicht weniger als den Westfalenliga-Aufstieg vor. Mittelfristig drängt der FCP sogar in die Oberliga, doch am Sonntag werden im Freundschaftsspiel gegen den Zweitligisten zunächst einmal kleine Brötchen gebacken: »Gegen Arminia wäre es schon super, wenn wir ein Tor erzielen. Das wäre mir wichtig«, setzt Trainer Tim Daseking die Dinge in Relation.

Zehn Neuzugänge bei den Preußen, nur einer bei den Arminen

Während die Preußen am Sonntagabend im Sportpark Mittwald eine rund erneuerte Mannschaft aufbieten, bringt der Zweitligist mit Fabian Kunze nur einen Debütanten mit: ­Am Mittwoch hatte der DSC die Verpflichtung des 21-Jährigen Mittelfeldtalents vom SV Rödinghausen verkündet. Ansonsten war es bislang noch still an der Bielefelder Transfer-Front.

Mit Lennart Madroch könnte dem Gastgeber ein wichtiger Spieler fehlen

Beide Teams sind am Donnerstag zeitgleich in die Vorbereitung eingestiegen. Bei den Preußen gibt es mit Lennart Madroch bereits das erste Sorgenkind: Der Neuzugang vom Regionalligisten VfB Oldenburg laboriert an Leistenproblemen und droht für den Fußball-Hit auszufallen. »Es wäre schade, wenn er das Spiel verpassen würde«, sagt Tim Daseking, der seine Mittelfeld-Allzweckwaffe aber noch nicht abschreiben will.

Mit hoher Einsatzbereitschaft will der Landesligist ein gutes Ergebnis erzielen. Heißt: die zu erwartende Niederlage im Rahmen zu halten. »Die Startelf wird eine Mischung aus alten und neuen Spielern sein. Der Plan ist, allen 18 Feldspielern im Kader Einsatzzeiten zu geben«, sagt Daseking. Klar ist, dass sein Team defensiv gefordert wird: Mit Fabian Klos oder ­Andreas Voglsammer treffen die Preußen schließlich auf echte Zweitliga-Schwergewichte. Auf einzelne Spieler will der Coach die Taktik aber nicht ausrichten. Die Herangehensweise sei situationsbezogen: »Wir geben den Jungs einige Dinge an die Hand. Bei der Wucht von Klos ist es ratsam, schon am Flügel eng dran zu sein, damit nicht zehn, zwölf Flanken reinfliegen«, sagt Daseking.

Der wünscht sich ansonsten einen forschen Auftritt seiner Elf: »Mir ist wichtig, dass meine Spieler mutig sind und versuchen, Fußball zu spielen. Schön wäre es, wenn wir uns eigene Ballbesitzphasen herausarbeiten. Wir haben ja nichts zu verlieren«, unterstreicht der 35-Jährige, der für Samstagvormittag kurzfristig eine weitere Trainingseinheit anberaumt hat. »Damit sich bei uns alle noch besser kennenlernen.«

Extra-Tribüne wurde am Freitag aufgebaut - 280 Zuschauer finden Platz

Nicht nur sportlich kommt auf die Preußen ein Kraftakt zu. Das Organisationsteam ist an mehreren Fronten gefordert. Am Freitag wurde im Sportpark von der Firma Gauselmann bereits die 40 Meter breite Extra-Tribüne montiert, die maximal 280 Zuschauern Platz bietet. Der Ausrichter rechnet mit mehr als 1000 Besuchern.

Seit Freitag steht die Extra-Tribüne. Foto: WB Seit Freitag steht die Extra-Tribüne. Foto: WB

Die Mammutaufgabe schlechthin betrifft die Verkehrsführung rund um den Sportpark. 66 Verkehrsschilder muss der Landesligist bis wenige Stunden vor dem Anpfiff in der Umgebung aufstellen, um die Wünsche der Stadt zu erfüllen und ein Verkehrs-Chaos zu vermeiden. Die Schilder stammen von den Bauhöfen Lübbecke, Rahden und Espelkamp.

Manager und Trainer von Arminia am Stadion-Mikro

Einlass ist um 16 Uhr. Gleichzeitig bestreiten die F-Junioren von Preußen und TuRa Espelkamp ein Freundschaftsspiel. Ein frühzeitiges Erscheinen lohnt sich auch aus anderer Hinsicht: Um 17.15 Uhr begrüßt Moderator Christian Spönemann DSC-Manager Samir Arabi und Trainer Uwe Neuhaus am Mikrofon. Preußen-Großsponsor Paul Gauselmann, der das Spiel mit seinen Kontakten zum DSC ermöglicht hat, wird in der Pause zu Wort kommen.