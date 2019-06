Von Marc Schmedtlevin

Espelkamp (WB). Dort, wo alles begann, setzt er in der neuen Saison seine noch junge Laufbahn fort: Fußballer Jannis Katenbrink (19) kehrt zum VfB Fabbenstedt zurück und will seinem Heimatverein zu einem erneuten Topergebnis in der Kreisliga A verhelfen.

Entspannt sitzt Jannis Katenbrink auf den Holzpaletten neben dem Fabbenstedter Vereinsheim, schaut auf das Spielfeld und schmunzelt. »Hier ging alles los und hier habe ich schon einige Spiele absolviert«, sagt der Mittelfeldspieler. Bei den Minis lief Katenbrink das erste Mal für den VfB auf. Sein Trainer war damals Papa Günter. Bis zum ersten Jahr als C-Jugendlicher blieb der Vehlager in Fabbenstedt, dann zog es ihn für ein Jahr nach Rödinghausen, für drei Spielzeiten zum FC Preußen Espelkamp und noch einmal für eine Saison nach Rödinghausen.

In all den Jahren hat sich eines nicht verändert: der Kontakt nach Fabbenstedt. »Ich habe immer mal wieder Spiele am Platz verfolgt. Ich kenne viele Leute, einige sind auch Freunde meiner Familie«, sagt Katenbrink, der deshalb jetzt in ein für ihn gewohntes Umfeld eintauchen wird. Ein klarer Bonuspunkt für den VfB.

Westfalenliga oder Köln-Studium

Denn Jannis Katenbrink stand mit Blick auf die nächste Saison vor einer schwierigen Entscheidung. Sein bisheriger Klub, der SV Rödinghausen, unterbreitete ein Angebot zur Übernahme in die U23 (Westfalenliga). Doch diese Option ließ sich nicht mit den Planungen abseits des Fußballplatzes koordinieren. Katenbrink strebte schon länger ein Studium an der Sporthochschule in Köln an. Die anspruchsvolle Aufnahmeprüfung bestand er im Februar 2019 im zweiten Anlauf. »Darauf hatte ich hingearbeitet. Auch meinen Schwachpunkt, das Turnen, konnte ich meistern«, sagt Katenbrink, der im Oktober sein Studium mit dem Titel Sportmanagement -und kommunikation beginnen wird.

Kicken in der Kreisliga lasse sich damit gut vereinbaren. »Ich musste mich entscheiden: Entweder höherklassig Fußball spielen und vielleicht in Bielefeld studieren oder das angestrebte Studium in Köln in Kombination mit Fußball in der Heimat. Die zweite Variante hat mich schließlich mehr überzeugt. Ich habe es mir aber wirklich nicht leicht gemacht«, betont Katenbrink.

Die Vorbereitung mit Fabbenstedt könne er komplett absolvieren. Während der Saison wolle er freitags anreisen, um zumindest ein Training mitmachen zu können. Um auch unter der Woche in Form zu bleiben, werde ein höherklassiger Klub in Köln gesucht. Der Kontakt könne über Daniel Lichtsinn, seinen Ex-Coach in Rödinghausen, hergestellt werden.

Stammspieler in der Bundesliga

Nicht nur deswegen denkt Katenbrink auch gerne an die vergangene Spielzeit beim SVR zurück. Mit der A-Jugend sei der Klassenverbleib in der Bundesliga West zwar nicht gelungen, es sei aber eine wertvolle Erfahrung gewesen. »Ich wollte den nächsten Schritt machen und mich höherklassig versuchen. Und ich wollte mich in einem starken Kader behaupten«, sagt Katenbrink, dem genau das gelang. In 20 Partien kam er – vor allem als Sechser – zum Einsatz und stand durchgehend im Kader.

So mancher Höhepunkt war in der Vorsaison dabei. Zum Beispiel das Heimspiel gegen Borussia Dortmund. »Wir haben zwar 0:2 verloren, aber es waren 1000 Zuschauer da. Das ist dann schon besonders«, erinnert sich Katenbrink. Auch einige Auswärtsspiele seien aufregend gewesen. Vor allem dann, wenn auf den Plätzen neben den großen Bundesliga-Arenen gespielt wurde. »Nur die Erfolge fehlten. Wir haben in vielen Spielen gut mitgehalten, nur unsere Chancen nicht genutzt. Das wurde dann bestraft«, bilanziert Werder-Bremen-Fan Katenbrink.

Nach der Bundesliga geht es für den Youngster nun in der Kreisliga weiter. Den Sprung in die Bezirksliga hatte der VfB Fabbenstedt knapp verpasst. »Das wäre natürlich schön gewesen, doch es ist auch so völlig in Ordnung«, sagt Katenbrink. Die Bezirksliga könnte somit zu einem Ziel für die neue Serie werden – mit einem alten Bekannten im Kader.