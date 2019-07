Von Ingo Notz

Espelkamp (WB). Jubel beim TV Espelkamp-Mittwald: Die Tennis-Herren 70 haben am Mittwoch in einem spannenden Duell den Meistertitel in der Regionalliga gewonnen. Nach dem 3:3 gegen den direkten Verfolger TC Lese Köln stehen die Espelkamper in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.