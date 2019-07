Von Alexander Grohmann

Espelkamp (WB). An Kreativität mangelt es nicht: Seit Monaten sind die Volleyballerinnen des ATSV Espelkamp auf der Suche nach einem neuen Trainer. Dabei lässt der Bezirksligist nichts unversucht. »Wir haben sogar schon zwei Ebay-Kleinanzeigen geschaltet und auch im Lübbecker Marktkauf einen Flyer ausgehängt«, berichtet ATSV-Spielerin Ann-Christin Schwederske. Die Resonanz ist allerdings gleich Null! Ein Kandidat oder eine Kandidatin für den vakanten Posten ist nicht in Sicht. Die Verzweiflung wächst.

Die Sommerpause wollen die Volleyballerinnen nun nutzen, um auf ihr Dilemma aufmerksam zu ­machen. Denn ohne Trainer oder Trainerin will das Team nur im Notfall in die nächste Saison gehen. »In den vergangenen Monaten haben wir uns ja quasi schon selbst gecoacht, aber das ist schwierig. Von uns hat niemand eine Trainer-Lizenz. Da ist es dann so eine Sache, wenn die eine Spielerin der anderen Ratschläge erteilen muss«, sagt Schwederske.

Personelle Notlage

Am vergangenen Dienstag steht die 21-Jährige in der Sportredaktion, um die personelle Notlage öffentlich zu machen. Das Problem beginnt vor etwa einem halben Jahr, als sich erst Eike Dyck und dann auch Christine Grefe als ­Trainer beim Bezirksligisten verabschieden. Die Volleyballerinnen sind plötzlich auf sich allein gestellt. Seitdem läuft die Suche – und zwar auf allen Kanälen.

»Wir haben vor vier Monaten die erste Ebay-Kleinanzeige geschaltet, auf die gab es aber überhaupt kein Feedback. Daher haben wir dort jetzt noch einmal einen neuen Versuch gestartet«, berichtet Schwederske. Das Team versuchte es auch über herkömmliche Wege. »Wir haben bei anderen Vereinen angefragt. Fündig geworden sind wir leider nicht.« Noch ist etwas Zeit. Die neue Saison startet erst im Herbst. »Am Montag treffen wir uns alle zu einem Grillabend, um die Situation zu be­sprechen«, so die Spielerin.

Spaß und Ehrgeiz

Kurios: Eigentlich müsste es genau umgekehrt sein und die Trainer bei den ATSV-Damen Schlange stehen. Die Volleyballerinnen bringen schließlich das perfekte Paket aus Spaß an ihrem Sport und ­Ehrgeiz mit und – was noch wichtiger ist – jede Menge Team Spirit. »Wir sind zwölf Spielerinnen, von denen die meisten schon lange in dieser Mannschaft spielen«, sagt Ann-Christin Schwederske über die gute Kameradschaft.

Zwei Trainingseinheiten pro Woche stehen in Espelkamp auf dem Programm. Dazu kommen 16 Spiele. Wichtig: Der potenzielle neue Coach übernimmt eine fitte Truppe, denn selbst in den Sommerferien legen sich die ­Frauen nicht auf die faule Haut. »Wir treffen uns zu Läufen am Auesee oder gehen in den Kraftraum«, schildert Schwederske das eigenständige Trainingsprogramm.

Der Antrieb ist groß. Aber eine Saison ohne Trainer? Das wird schwierig in der Bezirksliga. Der ATSV-Alptraum: Sollte sich niemand finden, könnte es zur Auflösung der Damenmannschaft kommen. »Das wäre der Worst ­Case«, sagt Schwederske. Der Verein hat die Volleyballerinnen vorläufig erst einmal für den Bezirksliga-Spielbetrieb angemeldet. Jetzt müssen nur endlich Bewerbungen ins Haus flattern.