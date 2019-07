Espelkamp (WB/mas). Wieder die Nummer eins im Bezirk: Die U18-Juniorinnen des TV Espelkamp-Mittwald haben sich mit sechs Siegen in sechs Partien an die Spitze der Ostwestfalenliga gesetzt – und haben nun noch Größeres vor.

Dass die TVE-Talente Saison für Saison ihr Talent abrufen, ist kein Geheimnis mehr. Speziell die Juniorinnen des Vereins bilden seit vielen Jahren ein eingespieltes Team und heimsen einen Erfolg nach dem anderen ein.

Ein gutes Beispiel war der Gruppensieg in der Ostwestfalenliga aus dem Vorjahr. In der anschließenden Endrunde mit den weiteren Siegern aus dem Gebiet des Westfälischen Tennis Verbands gelang schließlich der dritte Platz. »Vielleicht ist in diesem Jahr sogar noch ein bisschen mehr möglich«, blickt Erfolgstrainer Tobias Löhbrink schon voraus. Die Endrunde der besten Teams der Saison, zu denen auch der TVE zählt, wird Mitte September ausgetragen.

Nur zwei Matches verloren

Die Espelkamper Juniorinnen sind in dieser Sommer-Saison wieder im Dauereinsatz gewesen. Schließlich schlugen sie auch mit der Damenmannschaft als Aufsteiger in der Ostwestfalenliga auf. Hinzu kamen die bisherigen sechs Partien mit der U18. Größere Mühe hatten die heimischen Talente dabei allerdings nicht. Gerade einmal drei Punkte gab das TVE-Team ab. Bedeutet: Ein Einzel und ein Doppel – das zählt doppelt – gingen verloren.

Angeführt wird das Aufgebot von Paula Blaschke, die der Bezeichnung »Spitzenspielerin« auch gerecht wurde. Sie stand in allen sechs Partien auf dem Platz und gewann auch alle sechs Einzel. Sarita und Marisa Hagemann sowie Nicole Gutjar steuerten jeweils fünf Einzelpunkte zum ersten Tabellenplatz bei. Außerdem mischte Vanessa Kleimeier, die zu dieser Saison vom Oeynhausener TC zum TVE kam, zwei Mal erfolgreich im Einzel mit.