Bei der Konkurrenz wird der VfB Fabbenstedt immer wieder genannt, wenn es um die Favoriten für die neue Saison geht. Gegen diese Rolle wehrt sich der Vize-Meister nicht. »Ich sehe keinen Grund, warum wir uns jetzt verschlechtern sollten«, sagt Co-Trainer Jakob Rolfs, der auf seine Mannschaft allerdings ein hartes Stück Arbeit in einer voraussichtlich wieder sehr ausgeglichenen A-Liga zukommen sieht: »Wenn wir wieder oben mitspielen wollen, muss schon alles passen. Überheblichkeit kann sich niemand erlauben.«

Verstärkung dank Katenbrink

Der große Fabbenstedter Bonus: Der Kader ist beisammen geblieben und konnte punktuell noch einmal verstärkt werden. Einen viel versprechenden Eindruck hinterließ bisher zum Beispiel Jannis Katenbrink. Der 19-Jährige, der nach Abstechern in der Jugend zum FC Preußen und zum SV Rödinghausen wieder zum Heimatverein zurückgekehrt ist, soll als Sechser zum Einsatz kommen. »Bei ihm kommt jeder Pass, er verteilt die Bälle gut und er setzt seinen Körper in Zweikämpfen gekonnt ein«, schwärmt das Trainer-Gespann Mannel/Rolfs, das weitere junge Spieler weiterentwickeln und heranführen möchte.

Eckpfeiler des VfB-Teams bilden zudem Torhüter Florin Mois, der erfahrene Mittelfeldstratege Sebastian Vogt sowie die beiden körperlich starken Angreifer Andreas Bajohr und Felix Droste. Beide kamen in der Vorsaison zusammen auf mehr als 30 Treffer – etwa die Hälfte aller Fabbenstedter. »Die beiden sind natürlich herausragend. Doch bei uns war auch die Defensive besonders wichtig«, sagt Rolfs. Die individuellen Fehler seien zuletzt beinahe komplett eingestellt worden. »Darauf haben wir großen Wert gelegt und müssen auch jetzt wieder die richtige Balance finden. Wir wollen zwar offensiv Fußball spielen, werden hinten aber nicht vernachlässigen«, sagt Mannel.

Offene Rechnungen zum Auftakt

Sein Team müsse sich in der neuen Saison darauf einstellen, auf defensiver ausgerichtete Gegner zu treffen. »Dann müssten wir kreativer agieren, um nicht so leicht ausrechenbar zu sein«, betont Mannel. Ob die Vorbereitung darauf gelungen ist, dürfte nach den ersten Liga-Partien feststehen. Die Gegner zum Auftakt sind keinesfalls die beliebtesten. Gegen den TuS Stemwede verlor Fabbenstedt in der Vorsaison beide Spiele, gegen den SV Schnathorst setzte es eine Pleite. Rechnungen sind also zu begleichen.