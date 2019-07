Frische Kräfte für die neue Saison in der Kreisliga A: Isenstedts Co-Trainer Felix Krucke (links) und der neue Chefcoach Marco Radtke (rechts) präsentieren die Zugänge (von links) Kevin Banmann, Ivan Schlüter, Ewald Gretschmann und Joha Hagemann. Foto: Alexander Grohmann

Von Alexander Grohmann

Espelkamp (WB). Marco Radtke schreitet über den Rasen und legt ein Hütchen nach dem anderen an die richtige Stelle. Das ist nun seine Aufgabe. Der 32-Jährige ist seit dem Vorbereitungsstart der neue hauptverantwortliche Coach im Trainerteam des Isenstedter SC.

»Eigentlich wollten wir in der bisherigen Konstellation weitermachen«, sagt Radtke. Doch weil der bisherige Chef-Trainer Felix Krucke in Kürze eine Weiterbildung beginnt und den Aufwand nicht mehr stemmen kann, kam Krucke im April auf seinen damaligen Assistenten zu und bot ihm den Rollentausch an. Radtke musste über die Offerte nachdenken und das Ganze auch »zu Hause absprechen«, wie der Routinier mit einem Lächeln verrät. »Schließlich bin ich jetzt Papa und wir bauen ein Haus«, sagt er.

Die Verbundenheit zum Isenstedter SC, für den der Fußballer schon seit neun Jahren die Stiefel schnürt, gab am Ende aber auch den Ausschlag, die verantwort­liche Position zu übernehmen. »Außerdem bekommt man nicht häufig die Chance, als Trainer gleich in der Kreisliga A einzusteigen«, sagt Radtke.

Rückkehr gelang souveräner als gedacht

Nach dem Abstieg 2018 gelang den Isenstedtern im Sommer die unmittelbare Rückkehr ins Kreisoberhaus. »Das war vor der Saison auch das Ziel gewesen. Dass wir es so souverän geschafft haben, war für uns aber schon überraschend«, blickt Felix Krucke auf den nur kurzen Abstecher in die B-Liga zurück. Mit einem famosen ersten Saisonteil (17 Siege in 17 Spiele) legte das Team den Grundstein für die ungefährdete Meisterschaft.

Die kommende A-Liga-Spielzeit geht das Trainer-Duo nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre mit der nötigen Demut an. Der Klassenerhalt ist erst einmal das oberste Ziel. »Wenn es ohne Abstiegskampf klappt, umso besser«, ergänzt Felix Krucke, der an den Spieltagen weiter zur Verfügung stehen wird und »Spielertrainer« Radtke so die Arbeit an der Seitenlinie abnehmen kann.

Trainer-Duo kann auf eingespieltes Team zurückgreifen

Der Vorteil: Beide können auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. Mit Offensivkraft Abdellah Ennejiari (SV Ubbedissen) hat den Verein nur ein Akteur verlassen, dessen Platz im Kader der einzige externe Zugang Ewald Gretschmann (BSC Blasheim) einnimmt. Ein Versprechen für die Zukunft sind Kevin Banman, Ivan Schlüter, Justin Polywka und Joha Hagemann, die aus der eigenen ­A-Jugend in den Kader der ersten Mannschaft aufgerückt sind. »Der Umbruch fängt jetzt an bei uns«, sagt Felix Krucke.

Was er meint: Viele Spieler im Kader, darunter Führungskräfte wie Radtke, Tobias Bölk oder Christian Gieselmann, haben die 30 überschritten. Jetzt wird die nächste Generation herangeführt. Die Hoffnungen ruhen dabei besonders auf Sturmtalent Joha Hagemann, der nach einem Armbuch erst verspätet in die Vorbereitung eingestiegen ist und mittelfristig zum »Back-up« von Alexander Koch aufgebaut werden soll.

Der 30-jährige Torjäger, dem in diesem Jahr sein 200. Pflichtspieltreffer für den Isenstedter SC gelang, ist zwar weiter unersetzbar, aber nicht immer da. »›Giesi‹ ist immens wichtig für uns, aber er macht bekanntlich in einer Saison nicht jedes Spiel«, sagt Radtke über die Verletzungsanfälligkeit Gieselmanns, der stattliche 26 Tore zum Aufstieg beitrug.

Mit der seit Anfang Juli laufenden Vorbereitung zeigt sich Radtke zufrieden. »Es waren im Schnitt immer 16, 17 Akteure bei den Einheiten, auch unser Trainingslager in Osnabrück ist super gelaufen«, lobt der neue Coach, der die Saison mit Respekt angeht: »Wir hoffen, dass der Abstieg in die Kreisliga B nur ein Ausrutscher war und wollen uns jetzt wieder allmählich oben etablieren.«

Felix Krucke lehnt sich ebenfalls nicht zu weit aus dem Fenster: »Wir müssen sehen, dass wir in der A-Liga wieder Fuß fassen und erst einmal kleine Brötchen backen.« Das erste Spiel hat es mit dem Aufsteiger-Duell beim TuS Levern in sich. Krucke weiß: »Da steht man gleich in der Pflicht.«